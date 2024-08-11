Белоруссия направила танкистов к границе с Украиной
Белорусские танкисты направились к границе с Украиной, сообщила пресс-служба минобороны республики. 10 августа президент страны Александр Лукашенко приказал усилить группировки войск на Гомельском и Мозырском направлениях.
«Подразделения одного из механизированных соединений приведены в готовность к выполнению задач по предназначению», – говорится в сообщении.
Ведомство опубликовало кадры погрузки танков на железнодорожные платформы.
10 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил об уничтожении силами ПВО нескольких летевших с украинской территории целей. По его словам, вооруженные силы Украины нарушили «всякие правила поведения» и воздушное пространство республики.
В тот же день воинские части сил специальных операций, сухопутных и ракетных войск, реактивные системы залпового огня «Полонез» и оперативно-тактические комплексы «Искандер» получили задачи на совершение маршей в Гомельское и Мозырское направления.