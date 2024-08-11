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Белоруссия направила танкистов к границе с Украиной

Ведомости

Белорусские танкисты направились к границе с Украиной, сообщила пресс-служба минобороны республики. 10 августа президент страны Александр Лукашенко приказал усилить группировки войск на Гомельском и Мозырском направлениях.

«Подразделения одного из механизированных соединений приведены в готовность к выполнению задач по предназначению», – говорится в сообщении.

Ведомство опубликовало кадры погрузки танков на железнодорожные платформы.

10 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил об уничтожении силами ПВО нескольких летевших с украинской территории целей. По его словам, вооруженные силы Украины нарушили «всякие правила поведения» и воздушное пространство республики.

В тот же день воинские части сил специальных операций, сухопутных и ракетных войск, реактивные системы залпового огня «Полонез» и оперативно-тактические комплексы «Искандер» получили задачи на совершение маршей в Гомельское и Мозырское направления.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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