Белоруссия перебрасывает войска к границе с Украиной

Белоруссия перебрасывает войска к границе с УкраинойРанее они были отведены после договоренности с украинскими военными
Президент Белоруссии Александр Лукашенко приказал усилить группировку войск на границе с Украиной. «Учитывая обстановку, складывающуюся в Украине, а также в Курской области России, главнокомандующий вооруженными силами отдал указания на усиление группировки войск на гомельском и мозырском тактических направлениях с целью реагирования на любые возможные провокации», – говорится в опубликованном 10 августа сообщении минобороны. Приказы на марши в указанные направления получили сухопутные войска, силы специальных операций, а также ракетные войска, вооруженные ракетными комплексами «Полонез» и «Искандер». Помимо них на границу с Украиной перебрасывается и тяжелая бронетехника, сообщила пресс-служба минобороны Белоруссии.
Этот приказ Лукашенко отдал после того, как 9 августа над Белоруссией были сбиты беспилотники, летевшие с территории Украины. Как говорится в заявлении минобороны республики, беспилотники были сбиты менее чем за час после их обнаружения, а находящиеся вне воздушного пространства Белоруссии цели были переданы на сопровождение ПВО России и также уничтожены. Как уточнил белорусский лидер, речь шла о 10 ударных беспилотниках. По словам Лукашенко, подобные инциденты уже происходили в прошлом и расцениваются Минском как провокации. «Без ответа любые провокации не останутся», – отметил белорусский президент.
Лукашенко также добавил, что подобными действиями Украина демонстрирует нежелание к урегулированию вооруженного конфликта. «Неприятно то, что украинцы, как я вас и предупреждал много-много раз, этим самым показывают, что ни к какому миру они не готовы, и продолжают эскалацию этой напряженности – два дня назад атака на курском направлении <...> ну и вот эта провокация», – заявил белорусский лидер.
6 августа на территорию российской Курской области через государственную границу прорвались подразделения нескольких бригад ВСУ. В ночь на 10 августа в соседней с Белоруссией Брянской, а также Курской и Белгородской областях объявлен режим контртеррористической операции.
Белоруссия уже перебрасывала в июне армейские подразделения на границу с Украиной для усиления ее охраны. Протяженность границы между Белоруссией и Украиной достигает 1084 км. Белорусские официальные лица заявляли о возможности атаки с территории Украины силами белорусских националистических подразделений, вооруженных украинскими спецслужбами.
Но 13 июля белорусское руководство дало приказ отвести войска от южной границы и вернуть их в места постоянной дислокации. Сам Лукашенко, по сообщению БелТА, сказал, что после «определенной работы» украинская сторона отвела войска из зоны белорусско-украинской границы. «Ситуация стабилизирована <...>. И наши войска нужно убирать. Чтобы они понимали, что мы не собираемся воевать и не собираемся здесь [на границе с Украиной] концентрировать свои вооруженные силы, кроме сил специальных операций», – заявил 13 июля Лукашенко, отметив положительную роль украинских военных в разрядке напряженности.
Решение президента Лукашенко об усилении войск на границе в очередной раз демонстрирует союзнические отношения его страны и России, говорит директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов. Разумно предположить, что в ответ на переброску белорусской армии к границе и вооруженным силам Украины придется держать в резерве на этом направлении существенные силы, продолжает эксперт. Будет, очевидно, усилена и работа совместной системы ПВО по борьбе с украинскими дронами, которые пытаются атаковать объекты в России через территорию Белоруссии, полагает Пухов.
Переброска белорусских войск на границу с Украиной не обязательно приведет к немедленной эскалации, считает руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич. Тем не менее Киев определенно готовится к серьезному обострению. Надежды Минска на то, что украинская сторона проявит благоразумие и не станет раздувать конфликт еще и с Белоруссией, исчезли. По словам Межевича, действующее руководство Украины активно использует блеф в своей политике, но сложно оценить, где заканчивается этот блеф и начинается настоящая провокация.
Принятые Минском меры по усилению границы определяются принципом разумной достаточности, говорит директор Центра научной дипломатии и перспективных академических инициатив Института международных исследований МГИМО Вячеслав Сутырин. Переброска войск, очевидно, не носит провокационного характера, так что позиция Белоруссии здесь сдержанна и рациональна. Белорусское руководство показывает, что оно предпринимает действия в логике реагирования и стремится всеми силами избежать эскалации. Таким образом, Минск одновременно демонстрирует готовность к обороне и готовность к деэскалации на границе, в том числе политическими методами, резюмирует эксперт.