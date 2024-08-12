Белоруссия перебрасывает войска к границе с Украиной

Этот приказ Лукашенко отдал после того, как 9 августа над Белоруссией были сбиты беспилотники, летевшие с территории Украины. Как говорится в заявлении минобороны республики, беспилотники были сбиты менее чем за час после их обнаружения, а находящиеся вне воздушного пространства Белоруссии цели были переданы на сопровождение ПВО России и также уничтожены. Как уточнил белорусский лидер, речь шла о 10 ударных беспилотниках. По словам Лукашенко, подобные инциденты уже происходили в прошлом и расцениваются Минском как провокации. «Без ответа любые провокации не останутся», – отметил белорусский президент.