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В Гомеле загорелся склад после падения сбитого беспилотника

Ведомости

В белорусском Гомеле предположительно сбитый беспилотник упал на склад на окраине города, после чего возник пожар. Об этом сообщает МЧС республики.

«Произошло загорание кирпичного здания склада в Гомеле по 8-му пер. Ильича. Подразделения МЧС ликвидировали пожар», – сообщили в ведомстве.

Пострадавших в результате пожара нет. По данным МЧС, огонь повредил 5 кв. м кровли.

Утром 5 сентября минобороны Белоруссии отчиталось об уничтожении беспилотников, которые нарушили границу страны. Факт нарушения госграницы был зафиксирован ночью, уточнил начальник Главного штаба, первый замкомандующего ВВС и войсками ПВО полковник Сергей Флоров. Дежурные силы по противовоздушной обороне уничтожили все цели.

До этого, 10 августа, президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщал, что силы противовоздушной обороны уничтожили несколько целей, которые летели со стороны Украины. В МИД республики вызвали временную поверенную в делах Украины Ольгу Тимуш и потребовали предпринять меры для исключения подобных происшествий в дальнейшем. 12 августа стало известно, что над Белоруссией было сбито 13 украинских беспилотников.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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