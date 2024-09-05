В Гомеле загорелся склад после падения сбитого беспилотника
В белорусском Гомеле предположительно сбитый беспилотник упал на склад на окраине города, после чего возник пожар. Об этом сообщает МЧС республики.
«Произошло загорание кирпичного здания склада в Гомеле по 8-му пер. Ильича. Подразделения МЧС ликвидировали пожар», – сообщили в ведомстве.
Пострадавших в результате пожара нет. По данным МЧС, огонь повредил 5 кв. м кровли.
Утром 5 сентября минобороны Белоруссии отчиталось об уничтожении беспилотников, которые нарушили границу страны. Факт нарушения госграницы был зафиксирован ночью, уточнил начальник Главного штаба, первый замкомандующего ВВС и войсками ПВО полковник Сергей Флоров. Дежурные силы по противовоздушной обороне уничтожили все цели.
До этого, 10 августа, президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщал, что силы противовоздушной обороны уничтожили несколько целей, которые летели со стороны Украины. В МИД республики вызвали временную поверенную в делах Украины Ольгу Тимуш и потребовали предпринять меры для исключения подобных происшествий в дальнейшем. 12 августа стало известно, что над Белоруссией было сбито 13 украинских беспилотников.