Лукашенко: Минск сделает все для мирного сосуществования с Киевом

«Надо быть готовыми. Мы делаем все в ответ. Мы никогда не инициировали никакое противостояние. <…> Вы не переживайте, мы не собираемся воевать с украинцами. И они не хотят с нами воевать. Мы будем делать все для того, чтобы сосуществовать с Украиной мирно. Если они этого хотят. Народ этого хочет», – сказал белорусский лидер.