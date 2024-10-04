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Лукашенко: Минск сделает все для мирного сосуществования с Киевом

Ведомости

Белоруссия приложит все усилия для того, чтобы мирно сосуществовать с Украиной, заявил президент Белоруссии Александр в ходе общения с жителями агрогородка Парохонск. Его слова передает «БелТА».

По словам Лукашенко, ситуации на границе с Украиной он вынужден уделять особое внимание. Это необходимо, чтобы не пропустить неожиданного удара по примеру Советского Союза в начале Великой Отечественной войны. Президент Белоруссии подчеркнул, что нельзя повторять ошибки прошлого.

«Надо быть готовыми. Мы делаем все в ответ. Мы никогда не инициировали никакое противостояние. <…> Вы не переживайте, мы не собираемся воевать с украинцами. И они не хотят с нами воевать. Мы будем делать все для того, чтобы сосуществовать с Украиной мирно. Если они этого хотят. Народ этого хочет», – сказал белорусский лидер.

28 сентября белорусский министр иностранных дел Максим Рыженков заявлял, что Белоруссия даст «незамедлительный ответ», если выяснится, что военнослужащие вооруженных сил Украины (ВСУ) умышленно применили свои беспилотники по территории республики. По словам главы белорусского МИДа, обсуждение этой темы на международных площадках не приносит позитивных результатов. Это связано с тем, что в качестве первопричины произошедшего Минску указывают на российскую спецоперацию на Украине. Кроме того, Белоруссию пытаются убедить, что появление украинских беспилотников на территории республики было непредумышленным.

В августе над Белоруссией было сбито 13 украинских беспилотников. Пресс-служба белорусского МИДа сообщала, что после инцидента с украинскими беспилотниками республика направила обращение председателям Совбеза ООН и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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