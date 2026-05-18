Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,611-0,93%USBN0,131+3,9%UTAR10,75+0,37%IMOEX2 668,22+1,31%RTSI1 161,78+2,39%RGBI119,33-0,07%RGBITR782,56+0,02%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Россия и Белоруссия начали тренировку по применению ядерного оружия

Ведомости

Минобороны Белоруссии сообщило о начале тренировки воинских частей боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения. Мероприятие стартовало 18 мая.

«Главной особенностью данного мероприятия станет проверка готовности к выполнению задач боевого применения из неподготовленных районов на всей территории Белоруссии», – говорится в сообщении ведомства в Telegram. В тренировке участвуют подразделения ракетных войск и авиации. Совместно с российской стороной планируется отработать доставку ядерных боеприпасов и подготовку их к применению.

Основной упор сделан на скрытность, перемещение на большие расстояния и проведение расчетов для применения сил и средств. В Минобороны подчеркнули, что тренировка является плановым мероприятием в рамках Союзного государства, не направлена против третьих стран и не несет угрозы безопасности в регионе.

Российское тактическое ядерное оружие (ТЯО) было размещено в Белоруссии весной 2023 г. по просьбе Минска, президент РФ Владимир Путин тогда сравнил эти шаги с действиями США, передающими ядерное оружие своим союзникам. В мае 2024 г. Россия начала учения по повышению готовности нестратегических ядерных сил, а Александр Лукашенко анонсировал совместные с РФ тренировки с ТЯО, размещенным в стране. В сентябре 2025 г. Москва и Минск в ходе совместных учений «Запад-2025» отработали применение ядерного оружия и комплекса баллистических ракет средней дальности «Орешник».

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь