Россия и Белоруссия начали тренировку по применению ядерного оружия
Минобороны Белоруссии сообщило о начале тренировки воинских частей боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения. Мероприятие стартовало 18 мая.
«Главной особенностью данного мероприятия станет проверка готовности к выполнению задач боевого применения из неподготовленных районов на всей территории Белоруссии», – говорится в сообщении ведомства в Telegram. В тренировке участвуют подразделения ракетных войск и авиации. Совместно с российской стороной планируется отработать доставку ядерных боеприпасов и подготовку их к применению.
Основной упор сделан на скрытность, перемещение на большие расстояния и проведение расчетов для применения сил и средств. В Минобороны подчеркнули, что тренировка является плановым мероприятием в рамках Союзного государства, не направлена против третьих стран и не несет угрозы безопасности в регионе.
Российское тактическое ядерное оружие (ТЯО) было размещено в Белоруссии весной 2023 г. по просьбе Минска, президент РФ Владимир Путин тогда сравнил эти шаги с действиями США, передающими ядерное оружие своим союзникам. В мае 2024 г. Россия начала учения по повышению готовности нестратегических ядерных сил, а Александр Лукашенко анонсировал совместные с РФ тренировки с ТЯО, размещенным в стране. В сентябре 2025 г. Москва и Минск в ходе совместных учений «Запад-2025» отработали применение ядерного оружия и комплекса баллистических ракет средней дальности «Орешник».