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О чем Путин и Лукашенко заявили по итогам встречи в Минске

Президенты оценили легитимность Зеленского, тактические ядерные учения и экономическую интеграцию
Владимир Кулагин
Илья Лакстыгал
Максим Стулов / Ведомости

Президент России Владимир Путин в рамках второго после инаугурации зарубежного визита 23-24 мая посетил Минск, где встретился с белорусским лидером Александром Лукашенко.  

Путин напомнил, что поездка в Белоруссию, уже 25 лет входящую в Союзное государство вместе с Москвой, подчеркивает значение, которое в России придается связям с «ближайшим соседом, надежным союзником и подлинно стратегическим партнером». Кроме того, он отметил, что Москва и Минск выступают с общих позиций «по большинству глобальных и региональных проблем, оказывают друг другу взаимное товарищеское содействие на различных многосторонних площадках».

«Ведомости» собрали основные заявления по ключевым темам встречи глав двух государств на общей пресс-конференции по итогам визита.

Возможность переговоров с Украиной и легитимность Зеленского

Путин заявил, что если Киев хочет вернуться к мирным переговорам, прерванным с апреля 2022 г., то «пусть возвращаются». По его словам, переговоры возможно продолжить, «исходя из тех договоренностей принципиального характера, которые были достигнуты в ходе непростых переговоров в Белоруссии и в Турции», а также на основе актуальных «территориальных реалий на земле». «Мы к этому готовы», – заверил Путин.

«Я исхожу из того, что мирные переговоры должны быть возобновлены – и не с помощью ультиматумов, а с помощью здравого смысла, и основаны должны быть на здравом смысле», – сказал он.

При этом российский лидер заявил, что «с кем вести переговоры – вопрос не праздный». По его словам, с точки зрения руководства России легитимность президента Украины Владимира Зеленского после 20 мая «закончилась», а организуемая в Швейцарии 15–16 июня мирная конференция по украинскому конфликту нужна именно для того, чтобы подтвердить его легитимность в глазах мирового сообщества.

Путин добавил, что ответить на вопрос о легитимности Зеленского должны на Украине согласно ее конституции. Лукашенко, в свою очередь, заявил, что «юридической чистоты» в вопросе истечения полномочий и легитимности Зеленского «нет и быть не может».

По словам Путина, если дело дойдет до переговоров с Украиной, российскому руководству «нужно понять, с кем нужно и можно иметь дело для выхода на подписание юридически обязывающих документов». «И тогда мы должны быть полностью уверены в том, что мы имеем дело с легитимными властями», – сказал российский президент.

Об общих угрозах и тактических ядерных учениях

На встрече в Белоруссии лидеры обсудили «вопросы формирования единого оборонного пространства» «с учетом напряженной обстановки на внешних границах Союзного государства». 

Президент России напомнил, что на территории Белоруссии с 2022 г. развернута совместная региональная группировка войск, а также российские современные оборонные комплексы и тактическое ядерное оружие. «Все это надежно прикрывает западные рубежи наших стран и ОДКБ», – добавил он.

Россия начала учения по повышению готовности нестратегических ядерных сил в Южном военном округе 21 мая. Лидер Белоруссии еще 9 мая анонсировал совместные с Россией тренировки с ее тактическим ядерным оружием, размещенным в стране с июня 2023 г. «Рассмотрели ход выполнения наших с Александром Григорьевичем поручений о синхронном проведении в России и Белоруссии учений по отработке навыков применения нестратегического ядерного оружия, о которых информировали общественность», – заявил Путин.

Белорусский президент заметил, что к западу от границы Союзного государства, в НАТО, «обучают иностранных летчиков, американцы тренируют с носителями ядерного оружия, в частности бомб, если о самолетах говорить и ракетах». «Ничего особенного не делаем, мы готовимся, мы тренируемся, мы должны быть готовы. Мир нестабилен, опасен, нам нельзя пропустить этот удар, как это было в середине прошлого века. Мы не нагнетаем обстановку, нам война не нужна», – сказал Лукашенко.

Путин также отметил, что Россия полностью соблюдает свои обязательства в сфере ядерных вооружений, а в НАТО проводят такие же учения, как и Минск с Москвой.

О взаимной интеграции

Лукашенко на пресс-конференции назвал «беспрецедентным» достигнутый «в последнее время» уровень взаимодействия и доверия между Белоруссией и Россией во всех сферах. По словам белорусского лидера, сейчас его страна и составляющие ее регионы «без преувеличения сотрудничают практически со всеми субъектами Российской Федерации, растет экспорт продукции». 

«Неразрешимых проблем в отношениях наших стран нет – есть отложенные, требующие более пристального внимания и глубокой проработки. На сегодняшний день мы сняли все вопросы», – заверил Лукашенко.

Он высказал убеждение, что оба государства «должны раз и навсегда искоренить сохраняющиеся [в отношении друг друга] защитные меры и ограничения». «В противном случае не только народы наши, но и мы сами друг друга не поймем», – заключил Лукашенко.

По словам Путина, за четверть века существования Союзного государства «нам удалось по-настоящему многого добиться по интеграционным трекам». В частности, уточнил он, успешно реализовано 28 отраслевых программ, унифицировано российское и белорусское законодательство, в ряде сфер сформированы правовые и организационные основы общего экономического пространства, обеспечены необходимые условия для проведения единой макроэкономической и денежно-кредитной политики и др.

«Приоритетной отраслью двустороннего взаимодействия является энергетика. Наша страна традиционно поставляет в Белоруссию нефть и газ на весьма выгодных, преференциальных условиях», – сказал Путин. Он напомнил и о вводе в строй Белорусской АЭС, построенной при помощи «Росатома».

Белорусский лидер на пресс-конференции поделился, что 24 мая вместе с Путиным обсудил вопросы формирования единой промышленной политики в рамках Союзного государства. В свою очередь российский лидер заявил, что работа по созданию общего энергетического рынка России и Белоруссии продвигается.

«Что касается создания общего рынка, то тоже работа у нас двигается. Все идет в плановом режиме, никаких здесь у нас противоречий нет», – добавил Путин. По его словам, на данный момент «между специалистами там разные немножко подходы», но к тому моменту, когда общий рынок должен будет заработать, «мы все составляющие предполагаемых решений согласуем». 

Кроме того, Путин пообещал, что в «скором времени» планируется отменить роуминг на территории Союзного государства. Переговоры об этом были начаты еще в 2017 г., а принципиальная договоренность достигнута в 2021 г. «То есть мобильная связь для всех абонентов в двух странах будет полностью обеспечиваться в режиме домашней сети», – сказал российский президент, не назвав, однако, точной даты отмены роуминга.

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