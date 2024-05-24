О чем Путин и Лукашенко заявили по итогам встречи в Минске

Белорусский президент заметил, что к западу от границы Союзного государства, в НАТО, «обучают иностранных летчиков, американцы тренируют с носителями ядерного оружия, в частности бомб, если о самолетах говорить и ракетах». «Ничего особенного не делаем, мы готовимся, мы тренируемся, мы должны быть готовы. Мир нестабилен, опасен, нам нельзя пропустить этот удар, как это было в середине прошлого века. Мы не нагнетаем обстановку, нам война не нужна», – сказал Лукашенко.