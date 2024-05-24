Путин назвал развитие логистики одним из приоритетов сотрудничества с Белоруссией

Путин прибыл в Белоруссию с двухдневным официальным визитом 23 мая. 24 мая состоялись переговоры глав обоих государств в узком и расширенном составах. Стороны обсудили вопросы безопасности и экономики. В ходе переговоров Путин также заявил, что санкции в отношении России создают определенные проблемы, но при этом образуют и возможности для развития страны. По словам президента, Россия быстрыми темпами восстанавливает утраченные компетенции и создает новые там, где их не было.