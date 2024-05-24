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Путин назвал развитие логистики одним из приоритетов сотрудничества с Белоруссией

Ведомости

Логистика и транспорт входят в число приоритетных направлений сотрудничества России и Белоруссии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе российско-белорусских переговоров в расширенном составе в Минске.

«Я согласен с Александром Григорьевичем [Лукашенко] и в том, что на сегодняшний день одним из безусловных приоритетов является логистика и транспорт», – сказал Путин.

Российский лидер уточнил, что необходимо восстанавливать и создавать новые цепочки поставок – «и между собой, и помогать друг другу», чтобы обеспечить бесперебойную работу предприятий РФ и Белоруссии. Речь в том числе о компаниях, ориентированных на рынки двух стран и на рынки третьих государств, желающих сотрудничать.

Путин подчеркнул, что таких государств «достаточно много».  

Путин прибыл в Белоруссию с двухдневным официальным визитом 23 мая. 24 мая состоялись переговоры глав обоих государств в узком и расширенном составах. Стороны обсудили вопросы безопасности и экономики. В ходе переговоров Путин также заявил, что санкции в отношении России создают определенные проблемы, но при этом образуют и возможности для развития страны. По словам президента, Россия быстрыми темпами восстанавливает утраченные компетенции и создает новые там, где их не было.

Российскую сторону на переговорах в Минске, кроме Путина, представляли министр иностранных дел Сергей Лавров, первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров, заместитель председателя правительства Александр Новак, помощник президента Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, врио заместителя директора департамента стран СНГ МИДа Павел Огородников. С белорусской стороны – президент республики Александр Лукашенко, первый заместитель премьер-министра Николай Снопков, заместитель премьер-министра Петр Пархомчик, министр иностранных дел Сергей Алейник, чрезвычайный полномочный посол Белоруссии в РФ Дмитрий Крутой, а также министр обороны Виктор Хренин.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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