Путин: санкции против России создают возможности для развития страны
Санкции в отношении России создают определенные проблемы, но при этом образуют и возможности для развития страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе российско-белорусских переговоров в расширенном составе в Минске.
Путин напомнил, что в отношении России было введено 16 000 различных санкций – более чем в отношении кого бы то ни было в мире.
«Они [санкции] создают определенные проблемы, безусловно, мы это видим, ощущаем, но они и создают для нас определенные возможности для развития», – сказал российский лидер.
По словам президента, Россия быстрыми темпами восстанавливает утраченные компетенции и создает новые там, где их не было.
«Cамое главное для нас всех – это искать приоритетные направления в области высоких технологий и помогать друг другу развивать эти компетенции», – сказал Путин.
Путин прибыл в Белоруссию с двухдневным официальным визитом 23 мая. 24 мая проходят переговоры глав обоих государств в узком и расширенном составах. Стороны обсудят вопросы безопасности и экономики.
Российскую сторону на переговорах в Минске, кроме Путина, представляют министр иностранных дел Сергей Лавров, первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров, заместитель председателя правительства Александр Новак, помощник президента Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, врио заместителя директора департамента стран СНГ МИДа Павел Огородников. С белорусской стороны – президент республики Александр Лукашенко, первый заместитель премьер-министра Николай Снопков, заместитель премьер-министра Петр Пархомчик, министр иностранных дел Сергей Алейник, чрезвычайный полномочный посол Белоруссии в РФ Дмитрий Крутой, а также министр обороны Виктор Хренин.