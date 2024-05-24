Путин и Лукашенко начали переговоры в Минске

Путин и Лукашенко начали переговоры в МинскеЛидеры обсудят вопросы безопасности и экономики
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко начали переговоры в узком составе в Минске.
Лукашенко, открывая встречу, объяснил, что переговоры было решено разделить по тематике на две части – на вопросы безопасности и экономики.
«Всегда мы вопросы экономические откладывали для рассмотрения нашими правительствами. Но сегодня как раз повод услышать то, что уже сделали в связи с нашими поручениями. И полтора-два вопроса, которые надо было бы нам решить, мы также специалистов послушаем, они нам доложат», – пояснил белорусский лидер, добавив о планах принять «определенные решения».
Путин в ответ напомнил, что находится в постоянном контакте с белорусским коллегой и регулярно с ним встречается, но «этапные всегда существуют моменты».
«У нас есть возможность сейчас оценить, что было сделано, что сейчас происходит и что должно быть сделано в ближайшее время. Наметить конкретные совместные шаги по нашему движению вперед, по развитию наших государств», – пояснил Путин.
Российский президент напомнил, что 3 июля Белоруссия отмечает День независимости, День освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Он назвал эти события важной вехой развития государств, а события Великой Отечественной войны – общей историей.
«В целом работа, по-моему, у нас идет на хорошем уровне, если говорить про экономику, и результаты экономического развития говорят сами за себя. Я хочу вас тоже с этим поздравить, <…> экономика развивается», – отметил Путин, добавив, что в целом «нерешенных вопросов нет».
Путин прибыл в Белоруссию с официальным визитом 23 мая. На переговорах с Лукашенко он планирует обсудить комплекс российско-белорусских отношений, включая интеграционную повестку, политический диалог, продвижение торгово-экономических проектов, укрепление безопасности и сотрудничество в гуманитарной сфере. Кроме того, Путин обсудит с Лукашенко учения с применением нестратегического ядерного оружия. Тема предстоящих учений – это ответная реакция на соответствующие инициативы стран Запада и США.
Российскую сторону на переговорах в Минске, кроме Путина, представляют министр иностранных дел Сергей Лавров, первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров, заместитель председателя правительства Александр Новак, помощник президента Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, врио заместителя директора департамента стран СНГ МИДа Павел Огородников. С белорусской стороны – президент республики Александр Лукашенко, первый заместитель премьер-министра Николай Снопков, заместитель премьер-министра Петр Пархомчик, министр иностранных дел Сергей Алейник, чрезвычайный полномочный посол Белоруссии в РФ Дмитрий Крутой, а также министр обороны Виктор Хренин.