Путин и Лукашенко начали переговоры в Минске

«Всегда мы вопросы экономические откладывали для рассмотрения нашими правительствами. Но сегодня как раз повод услышать то, что уже сделали в связи с нашими поручениями. И полтора-два вопроса, которые надо было бы нам решить, мы также специалистов послушаем, они нам доложат», – пояснил белорусский лидер, добавив о планах принять «определенные решения».