Путин возложил венок к монументу Победы в Минске
Президент России Владимир Путин возложил цветы к монументу Победы в Минске в рамках официального визита в Белоруссию, сообщила пресс-служба Кремля.
Монумент Победы в Минске создали архитекторы Георгий Заборский и Владимир Король. Его установили в 1954 г. в честь Победы в Великой Отечественной войне и в память о павших воинах Советской Армии, партизанах и подпольщиках.
Путин прибыл в Белоруссию с официальным визитом 23 мая. С президентом республики Александром Лукашенко он планирует обсудить комплекс российско-белорусских отношений, включая интеграционную повестку, политический диалог, продвижение торгово-экономических проектов, укрепление безопасности и сотрудничество в гуманитарной сфере.
Кроме того, Путин обсудит с Лукашенко учения с применением нестратегического ядерного оружия. Тема предстоящих учений – это ответная реакция на соответствующие инициативы стран Запада и США.