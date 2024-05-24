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Путин и Лукашенко в Минске обсудят учения по применению ядерного оружия

Ведомости

Президент России Владимир Путин обсудит с белорусским коллегой Александром Лукашенко учения с применением нестратегического ядерного оружия. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на посла Белоруссии в Москве Дмитрия Крутого. Позже это подтвердил Путин, следует из трансляции встречи двух лидеров.

Крутой отметил, что тема предстоящих учений – это ответная реакция на соответствующие инициативы стран Запада и США.

6 мая Генеральный штаб Вооруженных сил РФ начал подготовку к проведению учений ракетных соединений Южного военного округа с привлечением авиации и сил военно-морского флота. Сообщалось, что в ходе маневров военные отработают вопросы подготовки и применения нестратегического ядерного оружия. В Кремле заявили, что учения связаны с новым витком эскалации напряженности, которую усиливают заявления лидеров стран Запада. На следующий день стало известно, что Белоруссия проведет внезапную проверку своих носителей ядерного оружия.

9 мая президент России Владимир Путин заявил, что Белоруссия будет участвовать во втором этапе ядерных учений России. Он отметил, что соответствующее указание министерствам обороны и генеральным штабам уже дано. В этот раз учения проводятся в три этапа.

21 мая стартовал первый этап. В Минобороны подчеркнули, что учения направлены на «поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия» и для обеспечения территориальной целостности и суверенитета России «в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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