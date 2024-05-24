Путин и Лукашенко в Минске обсудят учения по применению ядерного оружия

6 мая Генеральный штаб Вооруженных сил РФ начал подготовку к проведению учений ракетных соединений Южного военного округа с привлечением авиации и сил военно-морского флота. Сообщалось, что в ходе маневров военные отработают вопросы подготовки и применения нестратегического ядерного оружия. В Кремле заявили, что учения связаны с новым витком эскалации напряженности, которую усиливают заявления лидеров стран Запада. На следующий день стало известно, что Белоруссия проведет внезапную проверку своих носителей ядерного оружия.