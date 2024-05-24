Путин и Лукашенко в Минске обсудят учения по применению ядерного оружия
Президент России Владимир Путин обсудит с белорусским коллегой Александром Лукашенко учения с применением нестратегического ядерного оружия. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на посла Белоруссии в Москве Дмитрия Крутого. Позже это подтвердил Путин, следует из трансляции встречи двух лидеров.
Крутой отметил, что тема предстоящих учений – это ответная реакция на соответствующие инициативы стран Запада и США.
6 мая Генеральный штаб Вооруженных сил РФ начал подготовку к проведению учений ракетных соединений Южного военного округа с привлечением авиации и сил военно-морского флота. Сообщалось, что в ходе маневров военные отработают вопросы подготовки и применения нестратегического ядерного оружия. В Кремле заявили, что учения связаны с новым витком эскалации напряженности, которую усиливают заявления лидеров стран Запада. На следующий день стало известно, что Белоруссия проведет внезапную проверку своих носителей ядерного оружия.
9 мая президент России Владимир Путин заявил, что Белоруссия будет участвовать во втором этапе ядерных учений России. Он отметил, что соответствующее указание министерствам обороны и генеральным штабам уже дано. В этот раз учения проводятся в три этапа.
21 мая стартовал первый этап. В Минобороны подчеркнули, что учения направлены на «поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия» и для обеспечения территориальной целостности и суверенитета России «в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц».