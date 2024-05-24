Путин: сопровождающие Раиси долетели без проблем на российских вертолетах
Сопровождавшие президента Ирана Эбрахима Раиси лица долетели без проблем на вертолетах российского производства. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время совместной пресс-конференции с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
«Вертолеты российского производства в тех же условиях, в том же коридоре, фактически, прилетели без всяких проблем», – сказал Путин.
Вертолет с президентом Ирана 19 мая совершил жесткую посадку на северо-западе республики недалеко от границы с Азербайджаном. Помимо Раиси, на борту находились иранский министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати, а также другие чиновники и экипаж. Все они погибли.
23 мая генштаб ВС Ирана сообщил, что на корпусе разбившегося вертолета президента не обнаружено следов воздействия пуль. Вертолет следовал по запланированному маршруту, не покидая назначенную траекторию полета. Примерно за полторы минуты до катастрофы пилот связался со своими коллегами из двух других вертолетов сопровождения Раиси. Вертолет загорелся только после столкновения с горой.