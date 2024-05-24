Путин: сопровождающие Раиси долетели без проблем на российских вертолетах

23 мая генштаб ВС Ирана сообщил, что на корпусе разбившегося вертолета президента не обнаружено следов воздействия пуль. Вертолет следовал по запланированному маршруту, не покидая назначенную траекторию полета. Примерно за полторы минуты до катастрофы пилот связался со своими коллегами из двух других вертолетов сопровождения Раиси. Вертолет загорелся только после столкновения с горой.