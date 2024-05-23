Генштаб ВС Ирана сообщил, что следов от пуль на корпусе вертолета Раиси нет
На корпусе разбившегося вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси не было обнаружено следов воздействия пуль. Об этом сообщили в Генштабе ВС Ирана, передает портал Donya.
В отчете отмечается, вертолет следовал по запланированному маршруту и не покидал назначенную траекторию полета. Примерно за полторы минуты до катастрофы пилот смог связаться с пилотами двух других вертолетов из сопровождения Раиси. Вертолет загорелся только после столкновения с горой.
Кроме того, Генштаб сообщил, что для рассмотрения других документов, которые были собраны для анализа катастрофы, необходимо дополнительное время. Подробности будут представлены после экспертного заключения.
Вертолет с президентом Ирана 19 мая совершил жесткую посадку на северо-западе республики недалеко от границы с Азербайджаном. Помимо Раиси, на борту находились иранский министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати, а также другие чиновники и экипаж. Все они погибли.
Спасательная операция длилась более 15 часов. Найти место крушения удалось только утром 20 мая. В тот же день агентство IRNA сообщило, что крушение вертолета произошло из-за технической неисправности. Подробности не уточнялись.