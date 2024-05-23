Генштаб ВС Ирана сообщил, что следов от пуль на корпусе вертолета Раиси нет

В отчете отмечается, вертолет следовал по запланированному маршруту и не покидал назначенную траекторию полета. Примерно за полторы минуты до катастрофы пилот смог связаться с пилотами двух других вертолетов из сопровождения Раиси. Вертолет загорелся только после столкновения с горой.