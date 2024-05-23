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Генштаб ВС Ирана сообщил, что следов от пуль на корпусе вертолета Раиси нет

Ведомости

На корпусе разбившегося вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси не было обнаружено следов воздействия пуль. Об этом сообщили в Генштабе ВС Ирана, передает портал Donya.

В отчете отмечается, вертолет следовал по запланированному маршруту и не покидал назначенную траекторию полета. Примерно за полторы минуты до катастрофы пилот смог связаться с пилотами двух других вертолетов из сопровождения Раиси. Вертолет загорелся только после столкновения с горой.

Кроме того, Генштаб сообщил, что для рассмотрения других документов, которые были собраны для анализа катастрофы, необходимо дополнительное время. Подробности будут представлены после экспертного заключения.

Вертолет с президентом Ирана 19 мая совершил жесткую посадку на северо-западе республики недалеко от границы с Азербайджаном. Помимо Раиси, на борту находились иранский министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати, а также другие чиновники и экипаж. Все они погибли.

Спасательная операция длилась более 15 часов. Найти место крушения удалось только утром 20 мая. В тот же день агентство IRNA сообщило, что крушение вертолета произошло из-за технической неисправности. Подробности не уточнялись.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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