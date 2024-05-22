Володин передал руководству Ирана послание от Путина
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин на церемонии прощания с президентом Ирана Эбрахимом Раиси передал руководству и народу Исламской Республики послание с соболезнованиями от президента России Владимира Путина, сообщает пресс-служба Госдумы.
«Россия скорбит вместе с Ираном. Мы сохраним светлую память о президенте Раиси как о выдающемся политике, истинном патриоте своей страны и настоящем друге», – говорится в послании главы государства.
Путин выразил уверенность, что Иран стойко преодолеет все испытания и продолжит движение по пути устойчивого национального развития и укрепления государственного суверенитета.
В ходе визита в Тегеран Володин также встретился с исполняющим обязанности главы исполнительной власти Ирана Мохаммадом Мохбером.
Володин отправился в Тегеран по поручению Путина, который 21 мая попросил спикера Госдумы передать соболезнования. Путин также добавил, что Россия готова оказать Ирану экспертную поддержку и помощь в выявлении причины этой катастрофы.
Вертолет с президентом Ирана 19 мая совершил жесткую посадку на северо-западе республики недалеко от границы с Азербайджаном. Помимо Раиси на борту находились иранский министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати, а также другие чиновники и экипаж. Все они погибли.
Спасательная операция длилась более 15 часов. Найти место крушения удалось только утром 20 мая. Изначально СМИ писали, что причиной крушения могли стать сложные погодные условия. 20 мая IRNA сообщило, что крушение вертолета произошло из-за технической неисправности. Подробности не уточнялись.