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Путин попросил Володина передать соболезнования в связи с гибелью Раиси

Ведомости

Президент России Владимир Путин попросил председателя Государственной думы Вячеслава Володина передать соболезнования на церемонии прощания с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, сообщается на сайте Госдумы.

«Гибель президента Раиси – большая потеря прежде всего для Ирана, иранского народа. Действительно, это был очень надежный партнер. Человек прямой, уверенный в себе, прежде всего человек, который руководствовался национальными интересами. <...> Передайте, пожалуйста, эти слова руководству Ирана», – заявил глава России.

19 мая вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, министром иностранных дел Хоссейном Амиром Абдоллахианом и другими государственными чиновниками совершил жесткую посадку на северо-западе Ирана из-за сложных погодных условий. Поисковая операция длилась более 12 часов, 20 мая общество Красного Полумесяца обнаружило место падения вертолета. Все государственные деятели вместе с пилотами и техническим персоналом погибли.

21 мая агентство Tasnim сообщило, что совет стражей конституции Ирана утвердил 28 июня датой внеочередных выборов президента страны.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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