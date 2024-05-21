Путин попросил Володина передать соболезнования в связи с гибелью Раиси

«Гибель президента Раиси – большая потеря прежде всего для Ирана, иранского народа. Действительно, это был очень надежный партнер. Человек прямой, уверенный в себе, прежде всего человек, который руководствовался национальными интересами. <...> Передайте, пожалуйста, эти слова руководству Ирана», – заявил глава России.