Путин попросил Володина передать соболезнования в связи с гибелью Раиси
Президент России Владимир Путин попросил председателя Государственной думы Вячеслава Володина передать соболезнования на церемонии прощания с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, сообщается на сайте Госдумы.
«Гибель президента Раиси – большая потеря прежде всего для Ирана, иранского народа. Действительно, это был очень надежный партнер. Человек прямой, уверенный в себе, прежде всего человек, который руководствовался национальными интересами. <...> Передайте, пожалуйста, эти слова руководству Ирана», – заявил глава России.
19 мая вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, министром иностранных дел Хоссейном Амиром Абдоллахианом и другими государственными чиновниками совершил жесткую посадку на северо-западе Ирана из-за сложных погодных условий. Поисковая операция длилась более 12 часов, 20 мая общество Красного Полумесяца обнаружило место падения вертолета. Все государственные деятели вместе с пилотами и техническим персоналом погибли.
21 мая агентство Tasnim сообщило, что совет стражей конституции Ирана утвердил 28 июня датой внеочередных выборов президента страны.