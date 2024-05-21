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Выборы президента Ирана пройдут 28 июня

Ведомости

Совет стражей конституции Ирана утвердил дату внеочередных выборов президента страны, они пройдут 28 июня. Об этом пишет агентство Tasnim.

Отмечается, что согласно конституции страны первый вице-президент Мохаммад Мохбер возглавил исполнительную власть на 50 дней, после чего пройдут выборы. Совет стражей конституции также установил график регистрации кандидатов в президенты и определил этапы избирательной кампании.

20 мая «Ведомости» писали, что кандидаты в президенты Ирана выдвигаются в порядке самовыдвижения, их может быть несколько сотен человек. Затем их проверяет специальный Совет стражей конституции, состоящий из богословов, и определяет несколько самых, по мнению совета, достойных, которые и вносятся в списки для голосования.

19 мая вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, министром иностранных дел Хоссейном Амиром Абдоллахианом и другими государственными чиновниками совершил жесткую посадку на северо-западе Ирана из-за сложных погодных условий. Поисковая операция длилась более 12 часов, 20 мая общество Красного Полумесяца обнаружило место падения вертолета. Все государственные деятели вместе с пилотами и техническим персоналом погибли.

Тела погибших доставили в Тебриз – столицу провинции Восточный Азербайджан, где 21 мая прошла церемония прощания с Раиси и сопровождавшими его лицами. 23 мая тело Раиси перевезут в его родной город Мешхед для погребения в мавзолее имама Резы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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