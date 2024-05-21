Выборы президента Ирана пройдут 28 июня
Совет стражей конституции Ирана утвердил дату внеочередных выборов президента страны, они пройдут 28 июня. Об этом пишет агентство Tasnim.
Отмечается, что согласно конституции страны первый вице-президент Мохаммад Мохбер возглавил исполнительную власть на 50 дней, после чего пройдут выборы. Совет стражей конституции также установил график регистрации кандидатов в президенты и определил этапы избирательной кампании.
20 мая «Ведомости» писали, что кандидаты в президенты Ирана выдвигаются в порядке самовыдвижения, их может быть несколько сотен человек. Затем их проверяет специальный Совет стражей конституции, состоящий из богословов, и определяет несколько самых, по мнению совета, достойных, которые и вносятся в списки для голосования.
19 мая вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, министром иностранных дел Хоссейном Амиром Абдоллахианом и другими государственными чиновниками совершил жесткую посадку на северо-западе Ирана из-за сложных погодных условий. Поисковая операция длилась более 12 часов, 20 мая общество Красного Полумесяца обнаружило место падения вертолета. Все государственные деятели вместе с пилотами и техническим персоналом погибли.
Тела погибших доставили в Тебриз – столицу провинции Восточный Азербайджан, где 21 мая прошла церемония прощания с Раиси и сопровождавшими его лицами. 23 мая тело Раиси перевезут в его родной город Мешхед для погребения в мавзолее имама Резы.