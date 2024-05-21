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Что изменится после гибели президента Ирана

Закон требует проведения выборов через 50 дней
Нурлан Гасымов
Илья Лакстыгал
Мохаммад Мохбер (на фото слева) стал основным претендентом на пост президента Ирана после гибели Ибрахима Раиси/ Iranian Presidency / AFP

Президент Ирана Ибрахим Раиси и министр иностранных дел Хоссейн Амир Абдоллахиан погибли в результате крушения вертолета в северо-западной провинции Восточный Азербайджан, сообщили утром 20 мая в пресс-службе правительства Исламской Республики. Помимо них в результате аварии также погибли губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Ахмати, глава соборной мечети в Тебризе Сайед Мохаммед Али аль-Хашем, телохранители Раиси и члены экипажа.

Президент Раиси и сопровождающая его делегация вечером 19 мая возвращались на американском вертолете Bell 212 с церемонии открытия плотины «Гыз-Галасы» на реке Аракс, организованной президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Машина потерпела катастрофу в труднодоступной горной местности в условиях тумана, что затруднило ее поиски.

Президент России Владимир Путин, который в ночь на 20 мая встретился из-за этой катастрофы с послом Ирана и руководителями российских силовых ведомств, выразил соболезнования в связи с гибелью Раиси. Он отметил, что иранский политик внес неоценимый вклад в развитие отношений двух стран и «прилагал большие усилия для их вывода на уровень стратегического партнерства». Сообщения с соболезнованиями также поступили от соседей Ирана, включая лидеров Турции, Сирии, Египта, Индии, Ирака и Пакистана, а также Евросоюза.

Президент Раиси был одним из лидеров консервативного крыла в иранской политике. Он был избран на свой пост в 2021 г. в период экономического кризиса в стране, вызванного выходом США из ядерной сделки в 2018 г. и пандемией COVID-19. До этого он впервые баллотировался на пост президента в 2017 г., но тогда проиграл выборы относительно умеренному кандидату Хасану Роухани, архитектору ядерной сделки.

После объявления о гибели Раиси и членов его команды кабинет министров провел экстренное заседание под председательством первого вице-президента Мохаммада Мохбера, к которому временно перейдут полномочия президента.

Согласно ст. 131 иранской конституции, в случае отсутствия президента полномочия главы исполнительной власти на 50 дней автоматически переходят вице-президенту, после чего должны быть проведены выборы. Кандидаты в президенты Ирана выдвигаются в порядке самовыдвижения, их может быть несколько сотен человек. Затем их проверяет специальный Совет стражей конституции, состоящий из богословов, и определяет несколько самых, по мнению совета, достойных, которые и вносятся в списки для голосования.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи во время обращения к нации заявил, что в работе правительства «не произойдет никаких сбоев». А секретарь Стратегического совета по международным отношениям Аббас Аракчи сообщил, что эта трагедия также не приведет к изменениям во внешней политике страны. Потенциальным кандидатом на пост президента старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сажин называет 68-летнего Мохбера. Тот занял нынешний пост в 2021 г. одновременно с избранием Раиси.

После окончания войны с Ираком в 1990-е гг. Мохбер, ранее служивший в КСИР, был генеральным директором компании Dezful Telecommunication в своем родном городе, затем – заместителем губернатора провинции Хузестан. Позже Мохбер отправился в Тегеран и занимал должности заместителя по транспорту и торговле в Фонде малоимущих Исламской революции (Mostazafan, с 1979 г. преемник благотворительного «Фонда Пехлеви» шахского правительства). Прибыли фонда официально используются с целью повышения «уровня жизни инвалидов и бедных людей». 

В 2000-е гг. Мохбер был председателем правления Sina Bank (с 2018 г. под санкциями США). Входил также в совет директоров телекоммуникационной компании Irancell. В 2007 г. Мохбер стал главой Штаба исполнения приказа имама Хомейни (Setad). Setad – полугосударственная организация, находящаяся с 1980-х гг. под контролем верховного лидера Ирана, работающая на основе конфискованных у шахского правительства или его заброшенных активов с официальной целью передачи доходов от них на благотворительность. В рамках этой структуры Мохбер создал технологический институт развития – Институт знаний Баркат (занимается строительством «экономики знаний», поддержкой иранских стартапов, но с соблюдением правил «исламской модели развития»). В числе разработок Института Баркат во время пандемии – иранская вакцина от коронавируса. Мохбер возглавлял Setad 14 лет – до 2021 г. 

«Произошедшая трагедия вряд ли нанесет критичный ущерб Исламской Республике Иран, – заявил «Ведомостям» иранист, соучредитель «Мир бизнес клуба» Олег Акулиничев. – Устойчивость политической системы гарантирована иранской конституцией и верховным лидером страны аятоллой Али Хаменеи». «Вся полнота власти в Иране остается Хаменеи, – говорит Сажин. – Он не только духовный лидер, но также выполняет функцию верховного главнокомандующего. В этой конфигурации президент выполняет скорее функции премьер-министра, а его свобода ограничивается генеральной линией, выработанной высшим духовенством».

А фигура Мохбера близка к верховному лидеру и пользуется его абсолютным доверием, полагает Сажин: «В случае избрания Мохбер, возможно, будет проводить даже более жесткую политику, чем его предшественник».

«При обсуждении причин авиакатастрофы возможны домыслы и эмоциональные, политически ангажированные версии, которые будут продвигать, очевидно, оппоненты Тегерана. Тем не менее направления внутренней и внешней политики, стратегически определенные верховным руководством во главе с аятоллой Хаменеи, вряд ли изменятся, – считает Акулиничев. – Так что серьезное обострение военно-политической ситуации на Ближнем Востоке в связи с гибелью Раиси даже в условиях острого ирано-израильского противостояния маловероятно».

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Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

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