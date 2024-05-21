Что изменится после гибели президента Ирана

В 2000-е гг. Мохбер был председателем правления Sina Bank (с 2018 г. под санкциями США). Входил также в совет директоров телекоммуникационной компании Irancell. В 2007 г. Мохбер стал главой Штаба исполнения приказа имама Хомейни (Setad). Setad – полугосударственная организация, находящаяся с 1980-х гг. под контролем верховного лидера Ирана, работающая на основе конфискованных у шахского правительства или его заброшенных активов с официальной целью передачи доходов от них на благотворительность. В рамках этой структуры Мохбер создал технологический институт развития – Институт знаний Баркат (занимается строительством «экономики знаний», поддержкой иранских стартапов, но с соблюдением правил «исламской модели развития»). В числе разработок Института Баркат во время пандемии – иранская вакцина от коронавируса. Мохбер возглавлял Setad 14 лет – до 2021 г.