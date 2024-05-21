Что изменится после гибели президента Ирана

Что изменится после гибели президента ИранаЗакон требует проведения выборов через 50 дней
Президент Ирана Ибрахим Раиси и министр иностранных дел Хоссейн Амир Абдоллахиан погибли в результате крушения вертолета в северо-западной провинции Восточный Азербайджан, сообщили утром 20 мая в пресс-службе правительства Исламской Республики. Помимо них в результате аварии также погибли губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Ахмати, глава соборной мечети в Тебризе Сайед Мохаммед Али аль-Хашем, телохранители Раиси и члены экипажа.
Президент Раиси и сопровождающая его делегация вечером 19 мая возвращались на американском вертолете Bell 212 с церемонии открытия плотины «Гыз-Галасы» на реке Аракс, организованной президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Машина потерпела катастрофу в труднодоступной горной местности в условиях тумана, что затруднило ее поиски.
Президент России Владимир Путин, который в ночь на 20 мая встретился из-за этой катастрофы с послом Ирана и руководителями российских силовых ведомств, выразил соболезнования в связи с гибелью Раиси. Он отметил, что иранский политик внес неоценимый вклад в развитие отношений двух стран и «прилагал большие усилия для их вывода на уровень стратегического партнерства». Сообщения с соболезнованиями также поступили от соседей Ирана, включая лидеров Турции, Сирии, Египта, Индии, Ирака и Пакистана, а также Евросоюза.
Президент Раиси был одним из лидеров консервативного крыла в иранской политике. Он был избран на свой пост в 2021 г. в период экономического кризиса в стране, вызванного выходом США из ядерной сделки в 2018 г. и пандемией COVID-19. До этого он впервые баллотировался на пост президента в 2017 г., но тогда проиграл выборы относительно умеренному кандидату Хасану Роухани, архитектору ядерной сделки.
После объявления о гибели Раиси и членов его команды кабинет министров провел экстренное заседание под председательством первого вице-президента Мохаммада Мохбера, к которому временно перейдут полномочия президента.
Согласно ст. 131 иранской конституции, в случае отсутствия президента полномочия главы исполнительной власти на 50 дней автоматически переходят вице-президенту, после чего должны быть проведены выборы. Кандидаты в президенты Ирана выдвигаются в порядке самовыдвижения, их может быть несколько сотен человек. Затем их проверяет специальный Совет стражей конституции, состоящий из богословов, и определяет несколько самых, по мнению совета, достойных, которые и вносятся в списки для голосования.
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи во время обращения к нации заявил, что в работе правительства «не произойдет никаких сбоев». А секретарь Стратегического совета по международным отношениям Аббас Аракчи сообщил, что эта трагедия также не приведет к изменениям во внешней политике страны. Потенциальным кандидатом на пост президента старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сажин называет 68-летнего Мохбера. Тот занял нынешний пост в 2021 г. одновременно с избранием Раиси.
После окончания войны с Ираком в 1990-е гг. Мохбер, ранее служивший в КСИР, был генеральным директором компании Dezful Telecommunication в своем родном городе, затем – заместителем губернатора провинции Хузестан. Позже Мохбер отправился в Тегеран и занимал должности заместителя по транспорту и торговле в Фонде малоимущих Исламской революции (Mostazafan, с 1979 г. преемник благотворительного «Фонда Пехлеви» шахского правительства). Прибыли фонда официально используются с целью повышения «уровня жизни инвалидов и бедных людей».
В 2000-е гг. Мохбер был председателем правления Sina Bank (с 2018 г. под санкциями США). Входил также в совет директоров телекоммуникационной компании Irancell. В 2007 г. Мохбер стал главой Штаба исполнения приказа имама Хомейни (Setad). Setad – полугосударственная организация, находящаяся с 1980-х гг. под контролем верховного лидера Ирана, работающая на основе конфискованных у шахского правительства или его заброшенных активов с официальной целью передачи доходов от них на благотворительность. В рамках этой структуры Мохбер создал технологический институт развития – Институт знаний Баркат (занимается строительством «экономики знаний», поддержкой иранских стартапов, но с соблюдением правил «исламской модели развития»). В числе разработок Института Баркат во время пандемии – иранская вакцина от коронавируса. Мохбер возглавлял Setad 14 лет – до 2021 г.
«Произошедшая трагедия вряд ли нанесет критичный ущерб Исламской Республике Иран, – заявил «Ведомостям» иранист, соучредитель «Мир бизнес клуба» Олег Акулиничев. – Устойчивость политической системы гарантирована иранской конституцией и верховным лидером страны аятоллой Али Хаменеи». «Вся полнота власти в Иране остается Хаменеи, – говорит Сажин. – Он не только духовный лидер, но также выполняет функцию верховного главнокомандующего. В этой конфигурации президент выполняет скорее функции премьер-министра, а его свобода ограничивается генеральной линией, выработанной высшим духовенством».
А фигура Мохбера близка к верховному лидеру и пользуется его абсолютным доверием, полагает Сажин: «В случае избрания Мохбер, возможно, будет проводить даже более жесткую политику, чем его предшественник».
«При обсуждении причин авиакатастрофы возможны домыслы и эмоциональные, политически ангажированные версии, которые будут продвигать, очевидно, оппоненты Тегерана. Тем не менее направления внутренней и внешней политики, стратегически определенные верховным руководством во главе с аятоллой Хаменеи, вряд ли изменятся, – считает Акулиничев. – Так что серьезное обострение военно-политической ситуации на Ближнем Востоке в связи с гибелью Раиси даже в условиях острого ирано-израильского противостояния маловероятно».