Кто такой Мохаммад Мохбер, который временно заменил погибшего Эбрахима Раиси

В числе разработок Института Баркат во время пандемии – иранская вакцина от коронавируса. Мохбер возглавлял Setad 14 лет – до 2021 г., когда был назначен первым вице-президентом. В 2010 г. Мохбер попал под санкции Евросоюза за предполагаемую причастность к проблеме «деятельности по созданию ядерных или баллистических ракет», но по прошествии двух лет был исключен из упомянутого списка. Однако в 2013 г. уже министерство финансов США добавило Setad и 37 компаний, которые он курировал, в список организаций, подпадающих под санкции.