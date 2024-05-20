Кто такой Мохаммад Мохбер, который временно заменил погибшего Эбрахима Раиси

Кто такой Мохаммад Мохбер, который временно заменил погибшего Эбрахима РаисиОн служил в КСИРе, работал в банках, бизнесе, соцфондах и институтах развития под санкциями США
68-летний Мохаммад Мохбер, занявший должность и. о. президента Ирана, стал первым вице-президентом страны в 2021 г., с момента избрания президентом Эбрахима Раиси. Мохбер – этнический иранец, мусульманин-шиит. При этом он уроженец города Дизфуль в пограничной с Ираком провинции Хузестан на юго-западе Ирана, обладающей крупнейшей в стране общиной арабов (33% населения, ее второе название – Арабистан). Отец Мохбера был временным пятничным имамом Дизфуля.
Во время ирано-иракской войны 1980-1988 г., в которой президент Ирака Саддам Хусейн пытался захватить родную нефтеносную провинцию Мохбера, будущий первый вице-президент Ирана вступил в медицинскую службу новообразованного Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Мохбер служил офицером КСИРа в своей провинции, непосредственно в которой с иракцами шли бои с 1980 по 1982 г., а потом переместились на иракскую территорию.
После окончания войны с Ираком в 1990-е гг. Мохбер был генеральным директором компании Dezful Telecommunication в своем родном городе, затем – заместителем губернатора провинции Хузестан.
Позже Мохбер отправился в Тегеран и занимал должности заместителя по транспорту и торговле в Фонде малоимущих исламской революции (Mostazafan, с 1979 г. преемник благотворительного «Фонда Пехлеви» шахского правительства). Mostazafan – вторая крупнейшая в Иране полугосударственная коммерческая организация после государственной Национальной иранской нефтяной компании. Прибыли фонда официально используются с целью повышения «уровня жизни инвалидов и бедных людей». Сам фонд в 2004-2014 гг., во время работы там Мохбера, возглавлял Мохаммад Форузанде, бывший министр обороны Ирана в 1990-е гг. Фонд Mostazafan находится под санкциями США с 2020 г.
В 2000-е гг. Мохбер также был председателем правления Sina Bank (с 2018 г. под санкциями США). Входил также в совет директоров телекоммуникационной компании Irancell.
В 2007 г. Мохбер стал главой Штаба исполнения приказа имама Хомейни (Setad). Setad – полугосударственная организация, находящаяся под контролем верховного лидера Ирана с 1980-х гг., работающая на основе конфискованных у шахского правительства или его заброшенных активов с официальной целью передачи доходов от них на благотворительность. Она включает в себя активы практически во всех областях экономики страны, они продолжают поступать в структуру в результате конфискаций у лиц, обвиненных в коррупции. Reuters оценивал находящиеся в ведении Setad активы в $95 млрд. В рамках этой структуры Мохбер создал технологический институт развития – Институт знаний Баркат (занимается строительством «экономики знаний», поддержкой иранских стартапов, но с соблюдением правил «исламской модели развития»).
В числе разработок Института Баркат во время пандемии – иранская вакцина от коронавируса. Мохбер возглавлял Setad 14 лет – до 2021 г., когда был назначен первым вице-президентом. В 2010 г. Мохбер попал под санкции Евросоюза за предполагаемую причастность к проблеме «деятельности по созданию ядерных или баллистических ракет», но по прошествии двух лет был исключен из упомянутого списка. Однако в 2013 г. уже министерство финансов США добавило Setad и 37 компаний, которые он курировал, в список организаций, подпадающих под санкции.
С 2021 г. на посту первого вице-президента Мохбер работал над реализацией программ социального обеспечения правительства Раиси. В октябре 2022-го он в составе правительственной делегации посетил Москву. Гости приезжали на II Каспийский экономический форум.
Мохбер имеет докторскую степень и степень магистра в области международного права и менеджмента.