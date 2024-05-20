Правительство Ирана провело внеочередное заседание после гибели Раиси

20 мая спасатели нашли место падения вертолета. Гибель Раиси подтвердил вице-президент исламской республики Мохсен Мансури. На борту также находились иранский министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати и ряд других чиновников. Все они признаны погибшими. В общей сложности погибли не менее восьми человек, включая двух пилотов и одного технического работника.