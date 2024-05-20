Правительство Ирана провело внеочередное заседание после гибели Раиси

Правительство Ирана провело внеочередное заседание после гибели РаисиОбязанности президента страны будет исполнять его первый заместитель Мохбер – СМИ
Правительство Ирана созвало срочное заседание под председательством первого вице-президента Мохаммада Мохбера, сообщают Tasnim и IRNA.
В заявлении правительственного совета говорится о том, что нарушений в управлении страной не будет. Обязанности главы Ирана, согласно законодательству, будет исполнять Мохбер, пишет Tasnim.
«Президент иранского народа, который ничего не делал, кроме как служил великому народу Ирана на пути к развитию и прогрессу страны, сдержал свое обещание и пожертвовал своей жизнью ради нации», – цитирует заявление Tasnim.
О времени и месте похорон президента Раиси и членов делегации, которая сопровождала его, будет объявлено позднее.
Авария произошла 19 мая, когда иранская делегация возвращалась из Азербайджана, где Раиси провел встречу с президентом республики Ильхамом Алиевым. Всего президентский кортеж состоял из трех вертолетов, два борта приземлились благополучно.
Поисковая операция в горах продолжалась более 12 часов, поиски затруднялись из-за сложных погодных условий. В этот день президент РФ Владимир Путин поручил отправить в район происшествия 50 спасателей. Два спецборта МЧС вылетели из Москвы ночью 20 мая.
20 мая спасатели нашли место падения вертолета. Гибель Раиси подтвердил вице-президент исламской республики Мохсен Мансури. На борту также находились иранский министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати и ряд других чиновников. Все они признаны погибшими. В общей сложности погибли не менее восьми человек, включая двух пилотов и одного технического работника.