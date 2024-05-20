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Правительство Ирана провело внеочередное заседание после гибели Раиси

Обязанности президента страны будет исполнять его первый заместитель Мохбер – СМИ
Инна Шульгина
Unsplash

Правительство Ирана созвало срочное заседание под председательством первого вице-президента Мохаммада Мохбера, сообщают Tasnim и IRNA.

В заявлении правительственного совета говорится о том, что нарушений в управлении страной не будет. Обязанности главы Ирана, согласно законодательству, будет исполнять Мохбер, пишет Tasnim.

«Президент иранского народа, который ничего не делал, кроме как служил великому народу Ирана на пути к развитию и прогрессу страны, сдержал свое обещание и пожертвовал своей жизнью ради нации», – цитирует заявление Tasnim.

О времени и месте похорон президента Раиси и членов делегации, которая сопровождала его, будет объявлено позднее.

Авария произошла 19 мая, когда иранская делегация возвращалась из Азербайджана, где Раиси провел встречу с президентом республики Ильхамом Алиевым. Всего президентский кортеж состоял из трех вертолетов, два борта приземлились благополучно.

Поисковая операция в горах продолжалась более 12 часов, поиски затруднялись из-за сложных погодных условий. В этот день президент РФ Владимир Путин поручил отправить в район происшествия 50 спасателей. Два спецборта МЧС вылетели из Москвы ночью 20 мая.

20 мая спасатели нашли место падения вертолета. Гибель Раиси подтвердил вице-президент исламской республики Мохсен Мансури. На борту также находились иранский министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати и ряд других чиновников. Все они признаны погибшими. В общей сложности погибли не менее восьми человек, включая двух пилотов и одного технического работника.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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