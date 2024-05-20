Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Вице-президент Ирана подтвердил гибель Раиси

Поисковая операция в горах продолжалась более 12 часов
Ведомости

Президент Ирана Эбрахим Раиси погиб в результате крушения вертолета, следует из публикации вице-президента исламской республики Мохсена Мансури в X.

«Мы принадлежим Аллаху, и, воистину, мы к нему вернемся», – написал Мансури.

В эфире Tasnim он выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана и других членов иранской делегации. Мансури отметил, что Раиси был «точкой надежды». Крушение вертолета, как пояснил вице-президент, произошло из-за тумана.

На борту также находились иранский министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати и ряд других чиновников. Все они также признаны погибшими, сообщает IRIB. Tasnim пишет, что в общей сложности погибли не менее восьми человек, включая двух пилотов и одного технического работника.

Спасательная операция продолжалась более 12 часов. Поиски затруднялись из-за сложных погодных условий: вечером 19 мая в горной местности был туман и дождь, ночью в районе аварии пошел сильный снег.

Авария произошла 19 мая, когда иранская делегация возвращалась из Азербайджана, где Раиси провел встречу с президентом республики Ильхамом Алиевым. Всего президентский кортеж состоял из трех вертолетов, два борта приземлились благополучно.

Президент РФ Владимир Путин поручил отправить в район происшествия 50 спасателей. Два спецборта МЧС вылетели из Москвы ночью 20 мая.

Кроме того, около 22:00 19 мая Путин провел встречу с министром обороны России Андреем Белоусовым, начальником Генштаба Валерием Герасимовым, секретарем Совбеза Сергеем Шойгу, главой МЧС Александром Куренковым и советником президента Игорем Левитиным. На встрече также присутствовал посол Ирана в Москве Казем Джалали.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных