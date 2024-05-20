Вице-президент Ирана подтвердил гибель Раиси

На борту также находились иранский министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати и ряд других чиновников. Все они также признаны погибшими, сообщает IRIB. Tasnim пишет, что в общей сложности погибли не менее восьми человек, включая двух пилотов и одного технического работника.