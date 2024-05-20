Вице-президент Ирана подтвердил гибель Раиси

Вице-президент Ирана подтвердил гибель РаисиПоисковая операция в горах продолжалась более 12 часов
Президент Ирана Эбрахим Раиси погиб в результате крушения вертолета, следует из публикации вице-президента исламской республики Мохсена Мансури в X.
«Мы принадлежим Аллаху, и, воистину, мы к нему вернемся», – написал Мансури.
В эфире Tasnim он выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана и других членов иранской делегации. Мансури отметил, что Раиси был «точкой надежды». Крушение вертолета, как пояснил вице-президент, произошло из-за тумана.
На борту также находились иранский министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати и ряд других чиновников. Все они также признаны погибшими, сообщает IRIB. Tasnim пишет, что в общей сложности погибли не менее восьми человек, включая двух пилотов и одного технического работника.
Спасательная операция продолжалась более 12 часов. Поиски затруднялись из-за сложных погодных условий: вечером 19 мая в горной местности был туман и дождь, ночью в районе аварии пошел сильный снег.
Авария произошла 19 мая, когда иранская делегация возвращалась из Азербайджана, где Раиси провел встречу с президентом республики Ильхамом Алиевым. Всего президентский кортеж состоял из трех вертолетов, два борта приземлились благополучно.
Президент РФ Владимир Путин поручил отправить в район происшествия 50 спасателей. Два спецборта МЧС вылетели из Москвы ночью 20 мая.
Кроме того, около 22:00 19 мая Путин провел встречу с министром обороны России Андреем Белоусовым, начальником Генштаба Валерием Герасимовым, секретарем Совбеза Сергеем Шойгу, главой МЧС Александром Куренковым и советником президента Игорем Левитиным. На встрече также присутствовал посол Ирана в Москве Казем Джалали.