Красный Полумесяц: выживших на борту вертолета президента Ирана не обнаружено

Около 22:00 19 мая президент России Владимир Путин провел встречу с министром обороны России Андреем Белоусовым, начальником Генштаба Валерием Герасимовым, секретарем Совбеза Сергеем Шойгу, главой МЧС Александром Куренковым, советником президента Игорем Левитиным. Об этом IRNA рассказал посол Ирана в Москве Казем Джалали. «На этой встрече Путин сначала сказал мне, что они очень опечалены катастрофой с вертолетом Исламской Республики Иран и сделают все необходимое, чтобы помочь», – сказал посол. На встрече президент России заявил, что РФ подготовила к полету два самолета со снаряжением и подготовленными альпинистами для вылета в район крушения.