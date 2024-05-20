Красный Полумесяц: выживших на борту вертолета президента Ирана не обнаружено

Красный Полумесяц: выживших на борту вертолета президента Ирана не обнаруженоСпасатели нашли место крушения борта Раиси
Спасатели нашли место падения вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси. Об этом сообщил глава иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд, передает IRIB.
Никаких признаков того, что пассажиры на борту выжили, нет, пишет агентство, а также Красный Полумесяц в Telegram-канале.
В разговоре с Reuters неназванный иранский чиновник заявил, что вертолет Раиси в результате крушения полностью сгорел, есть опасения, что все пассажиры погибли.
Спасательная операция продолжается уже более 12 часов. Обнаружение места крушения также подтвердил командующий силами КСИР в иранской провинции Восточный Азербайджан генерал Асгар Аббас Гализаде. Ранее турецкий беспилотник Bayraktar Akinci нашел «источника тепла», который мог указывать на место падения вертолета.
Позже Коливанд заявил, что все пассажиры и экипаж вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси погибли при крушении, передает Al Jazeera.
Поиски разбившегося борта президента Ирана осложняются погодными условиями: вечером 19 мая в горной местности был туман и дождь, ночью в районе аварии пошел сильный снег. Сообщалось, что вертолет упал в районе деревни Узи в иранской провинции Восточный Азербайджан.
Помимо Раиси на борту также находились иранский министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати, представитель верховного лидера Ирана в Восточном Азербайджане аятолла Мохаммед Али Але-Хашем и ряд других чиновников.
Поисково-спасательные работы вели экстренные службы и силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Кроме того, помощь Ирану предоставили Турция и Россия. Анкара направила команду из 32 альпинистов и шести единиц спецтехники. Президент РФ Владимир Путин также поручил отправить в район происшествия 50 спасателей.
Около 22:00 19 мая президент России Владимир Путин провел встречу с министром обороны России Андреем Белоусовым, начальником Генштаба Валерием Герасимовым, секретарем Совбеза Сергеем Шойгу, главой МЧС Александром Куренковым, советником президента Игорем Левитиным. Об этом IRNA рассказал посол Ирана в Москве Казем Джалали. «На этой встрече Путин сначала сказал мне, что они очень опечалены катастрофой с вертолетом Исламской Республики Иран и сделают все необходимое, чтобы помочь», – сказал посол. На встрече президент России заявил, что РФ подготовила к полету два самолета со снаряжением и подготовленными альпинистами для вылета в район крушения.
Ночью 20 мая около 04:00 мск самолет Ил-76 МЧС России вылетел из аэропорта «Жуковский» в Тебриз. Второй спецборт МЧС поднялся в воздух спустя около полутора часов. В состав сводной группировки вошли 47 спасателей, три кинологических расчета и четыре единицы техники, в том числе вертолет.
Вертолет с президентом Ирана 19 мая совершил жесткую посадку на северо-западе республики недалеко от границы с Азербайджаном. IRIB писало, что причиной аварии стали сложные погодные условия. Иранская делегация возвращалась из Азербайджана, где Раиси провел встречу с президентом республики Ильхамом Алиевым. Всего президентский кортеж состоял из трех вертолетов, два борта приземлились благополучно. Ночью на площади Валиаср в Тегеране иранцы собрались в поддержку президента и молились за его здоровье, сообщала IRNA. Молитвенные бдения были организованы в мечетях и святынях по стране, а собрания в городе Мешхед, месте рождения президента Раиси, собрали, по данным агентства, тысячи людей.