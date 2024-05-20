Что случилось с вертолетом президента Ирана

Группа из трех вертолетов с делегацией иранского президента возвращалась после переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и завершения церемонии открытия плотины Гыз-Галасы на приграничной реке Аракс утром 19 мая. Это третья плотина, построенная двумя странами на реке. Как сообщало иранское агентство Mehr, вертолет вынужден был совершить экстренную посадку из-за тумана. По данным Fars, помимо президента и министра иностранных дел на борту также мог находиться губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати. Два других вертолета благополучно приземлились – но где, СМИ не уточнили. Позже министр внутренних дел Исламской Республики Ахмед Вахиди в эфире иранского государственного телеканала подтвердил факт экстренной посадки одного из вертолетов на северо-западе страны, но он не сообщил других подробностей. В то же время Fars призвало иранцев молиться за безопасность Раиси.