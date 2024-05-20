Что случилось с вертолетом президента Ирана

Что случилось с вертолетом президента ИранаВерховный лидер Исламской Республики Хаменеи призвал молиться о его возвращении «в объятья народа»
Вертолет американского производства Веll 212, на борту которого находились президент Ирана Ибрахим Раиси и министр иностранных дел Хоссейн Амир Абдоллахиян, совершил жесткую посадку 19 мая в иранской провинции Восточный Азербайджан в районе городов Джульфа и Верзеган недалеко от ирано-азербайджанской границы.
Поисковые работы начались сразу после крушения: власти сразу отправили к месту спасательный вертолет, но из-за погодных условий он не смог приземлиться и вернулся обратно. Процесс сильно осложнили горный рельеф и туман. Тегеран бросил на поиск Раиси все усилия: к месту аварии отправились спасатели из Красного Полумесяца, вооруженные силы и правоохранительные органы, а также ответственные чиновники.
Командующий КСИР Ирана Хосейн Салами также отправился к месту аварии. На момент подписания номера в печать о результатах поисковых работ известно не было.
Группа из трех вертолетов с делегацией иранского президента возвращалась после переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и завершения церемонии открытия плотины Гыз-Галасы на приграничной реке Аракс утром 19 мая. Это третья плотина, построенная двумя странами на реке. Как сообщало иранское агентство Mehr, вертолет вынужден был совершить экстренную посадку из-за тумана. По данным Fars, помимо президента и министра иностранных дел на борту также мог находиться губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати. Два других вертолета благополучно приземлились – но где, СМИ не уточнили. Позже министр внутренних дел Исламской Республики Ахмед Вахиди в эфире иранского государственного телеканала подтвердил факт экстренной посадки одного из вертолетов на северо-западе страны, но он не сообщил других подробностей. В то же время Fars призвало иранцев молиться за безопасность Раиси.
Все эти события сопровождались появлением информации, которая не подтверждалась официальными СМИ или чиновниками Тегерана.
Эскалация вокруг Ирана
Новый виток военной эскалации между Израилем и Ираном начался 1 апреля после израильского ракетного удара по зданию иранского посольства в Дамаске. В результате атаки погибло пять офицеров и два генерала КСИРа. Спустя две недели, в ночь на 14 апреля, Иран запустил несколько сотен ракет и дронов в направлении Израиля, большинство из которых перехватили израильские ПВО. 19 апреля иранские ПВО сбили большинство ракет, выпущенных с территории Израиля.
К примеру, после аварии появились сообщения о том, что лидер Ирана аятолла Али Хаменеи провел экстренное заседание совбеза страны, но затем газета Tehran Times это опровергла. А Reuters со ссылкой на неназванного иранского чиновника передало, что «все еще полны надежды, однако сообщения, поступающие с места посадки вертолета, вызывают очень серьезные опасения». Агентство Mehr писало, что после приземления президент Раиси не пострадал и уже едет в Тебриз, но позже оно удалило это сообщение.
«Будем надеяться, что Всемогущий Бог вернет нашего уважаемого и почтенного президента Раиси и его товарищей в объятия иранского народа», – заявил позже Хаменеи. Именно он является верховным руководителем Исламской Республики, избранным специальными органами, где доминирует духовенство. 63-летний президент Раиси – один из лидеров консервативного крыла в иранской политике, который был избран на свой пост в 2021 г.
Между тем о желании оказать поддержку Ирану к вечеру 19 мая заявил Алиев, а МИД Турции сообщил: в стране надеются, что все пассажиры в безопасности. Россия также выразила готовность оказать помощь.
В госдепе США сказали «РИА Новости», что следят за происходящим. ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что Раиси планировал 19 мая посетить Армению, но визит был отложен.
Многие в иранском обществе сначала полагали, что на посту президента Раиси будет творчески относиться к управлению государством, но на деле он занял консервативную позицию, говорит старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Зелтынь. «При этом конструктивное укрепление ирано-российских отношений скорее историческая неизбежность, чем заслуга самого Раиси», – считает эксперт.
Иранская политика, продолжает эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов, несмотря на наличие некоторых споров между реформистским и консервативным крылом, остается весьма последовательной, в том числе в отношениях с Москвой. «Именно поэтому заслуги Раиси одновременно нельзя ни переоценить, ни недооценить: на своем посту президент Ирана проводил именно ту политику, которая отражала взгляды Исламской Республики на протяжении многих лет», – добавил эксперт. Общая направленность отношений России и Ирана останется по-прежнему конструктивной, как это было в начале сирийского конфликта, вне зависимости от того, кто в Иране занимает пост президента, резюмирует эксперт.