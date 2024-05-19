Правительство Ирана провело экстренное заседание из-за ЧП с вертолетом президента
Иранское правительство провело экстренное заседание на фоне жесткой посадки вертолета, на борту которого находился президент страны Эбрахим Раиси. Заседание возглавил вице-президент Мохаммад Мохбер, передает IRNA News.
Мероприятие было направлено на мобилизацию всех сил и средств правительственных учреждений и ведомств для поиска президентского вертолета в регионе Восточный Азербайджан.
Мохбер приказал министру здравоохранения Бахраму Ейноллахи и вице-президенту по исполнительным вопросам Мухсену Мансури направиться в район крушения вертолета для того, чтобы координировать спасательно-поисковые работы.
В поисках задействованы уже десятки спасательных команд, они продолжаются и в ночное время суток, но осложнены плохими погодными условиями и низкой видимостью.
Вертолет с президентом Ирана 19 мая совершил жесткую посадку на северо-западе республики недалеко от границы с Азербайджаном. По информации агентства, на борту также находились министр иностранных дел Исламской Республики Хосейн Амир Абдоллахиян и другие высокопоставленные чиновники. Всего президентский кортеж состоял из трех вертолетов, два воздушных судна с министрами и официальными лицами благополучно приземлились.