Правительство Ирана провело экстренное заседание из-за ЧП с вертолетом президента

Вертолет с президентом Ирана 19 мая совершил жесткую посадку на северо-западе республики недалеко от границы с Азербайджаном. По информации агентства, на борту также находились министр иностранных дел Исламской Республики Хосейн Амир Абдоллахиян и другие высокопоставленные чиновники. Всего президентский кортеж состоял из трех вертолетов, два воздушных судна с министрами и официальными лицами благополучно приземлились.