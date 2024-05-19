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Вертолет президента Ирана совершил жесткую посадку

На борту также находился глава МИД Исламской Республики Хосейн Амир Абдоллахиян
Полина Худякова
Дарья Снегова
Пресс-служба президента РФ

Вертолет с президентом Ирана Ибрахимом Раиси совершил жесткую посадку, передает телеканал PressTV. До места аварии пытаются добраться команды спасателей.

Авария произошла на северо-западе Ирана. По информации властей, спасательные команды пытаются добраться до места происшествия, но их работу осложняют плохие погодные условия.

Воздушное судно 19 мая совершило жесткую посадку недалеко от границы с Азербайджаном, в районе города Джульфа. Раиси в этот день посетил провинцию Восточный Азербайджан, пишет Associated Press (AP) со ссылкой на гостелевидение. Президент Ирана участвовал в церемонии ввода в эксплуатацию гидроузла «Худаферин» и открытия гидроузла «Гыз Галасы» на реке Араз. В мероприятии также участвовал лидер Азербайджана Ильхам Алиев.

По информации агентства IRNA, на борту также находились министр иностранных дел Исламской Республики Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор Восточного Азербайджана Малик Рахмати и другие иранские чиновники.

Агентство Tasnim пишет, что люди из окружения президента связались с командным центром, что «вселяет надежду на то, что в результате аварии обошлось без жертв». Уточняется, что президентский кортеж состоял из трех вертолетов. Два вертолета с министрами и официальными лицами благополучно приземлились. Местные жители отмечают, что в районе жесткой посадки наблюдается туман.

Al Jazeera уточняет, что в двух вертолетах, благополучно добравшихся до конечной точки, летели министр энергетики Али Акбар Меграбиан и министр жилищного строительства и транспорта Мехрдад Базрпаш.

Агентство Mehr позже сообщило, что сейчас президентский кортеж находится на пути в Тебриз, расстояние между Ходафарином и Тебризом он преодолеет по суше. Позже эти слова отредактировали до «президент и его сопровождающие преодолевали расстояние между Ходафарином и Тебризом».

«Мы связались с экипажем. Однако учитывая сильный туман и рельефную местность, мы надеемся, что спасательные команды доберутся до места происшествия раньше и предоставят нам дополнительную информацию», – заявил глава МВД Ирана Ахмад Вахиди.

Tasnim сообщило, что на место крушения вертолета направили восемь карет скорой помощи. Вертолет с президентом Ирана обнаружен, он сел в районе села Узи.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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