Вертолет президента Ирана совершил жесткую посадку

Агентство Tasnim пишет, что люди из окружения президента связались с командным центром, что «вселяет надежду на то, что в результате аварии обошлось без жертв». Уточняется, что президентский кортеж состоял из трех вертолетов. Два вертолета с министрами и официальными лицами благополучно приземлились. Местные жители отмечают, что в районе жесткой посадки наблюдается туман.