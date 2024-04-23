Раиси поставил под сомнение существование Израиля в случае удара по Ирану
Президент Ирана Эбрахим Раиси во время визита в Пакистан поставил под сомнение, что Израиль будет существовать после удара по Ирану. Об этом сообщает ТАСС.
«Если [Израиль] допустит ошибку и нападет на территорию Ирана, для него возникнут совершенно другие условия и неясно, останется ли что-нибудь от израильского режима», – сказал он (цитата по ТАСС).
Он добавил, что Тегеран во время недавнего массированного удара «наказал израильский режим за атаку на иранское консульство в Дамаске, которая противоречила всем нормам международного права».
Ранее Израиль отказался от более масштабного удара по Ирану после дипломатического давления США и других союзников. Против удара выступил президент США Джо Байден, а также министры иностранных дел Великобритании и Германии. Они призвали премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху «предотвратить более широкую войну».
В ночь на 14 апреля Иран и союзные ему группировки совершили серию ударов крылатыми ракетами и беспилотниками-камикадзе по территории Израиля. По данным NYT, за ночь Иран выпустил по Израилю более 300 беспилотников и ракет. Израильская армия заявила, что ПВО страны «перехватила подавляющее большинство ракет», в отражении атаки были задействованы «десятки самолетов» ВВС. Отражение ночной атаки Ирана обошлось Израилю в сумму от 4 млрд до 5 млрд шекелей ( $1-1,3 млрд).