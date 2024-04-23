Раиси поставил под сомнение существование Израиля в случае удара по Ирану

В ночь на 14 апреля Иран и союзные ему группировки совершили серию ударов крылатыми ракетами и беспилотниками-камикадзе по территории Израиля. По данным NYT, за ночь Иран выпустил по Израилю более 300 беспилотников и ракет. Израильская армия заявила, что ПВО страны «перехватила подавляющее большинство ракет», в отражении атаки были задействованы «десятки самолетов» ВВС. Отражение ночной атаки Ирана обошлось Израилю в сумму от 4 млрд до 5 млрд шекелей ( $1-1,3 млрд).