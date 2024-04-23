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Раиси поставил под сомнение существование Израиля в случае удара по Ирану

Ведомости

Президент Ирана Эбрахим Раиси во время визита в Пакистан поставил под сомнение, что Израиль будет существовать после удара по Ирану. Об этом сообщает ТАСС.

«Если [Израиль] допустит ошибку и нападет на территорию Ирана, для него возникнут совершенно другие условия и неясно, останется ли что-нибудь от израильского режима», – сказал он (цитата по ТАСС). 

Он добавил, что Тегеран во время недавнего массированного удара «наказал израильский режим за атаку на иранское консульство в Дамаске, которая противоречила всем нормам международного права».

Ранее Израиль отказался от более масштабного удара по Ирану после дипломатического давления США и других союзников. Против удара выступил президент США Джо Байден, а также министры иностранных дел Великобритании и Германии. Они призвали премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху «предотвратить более широкую войну».

В ночь на 14 апреля Иран и союзные ему группировки совершили серию ударов крылатыми ракетами и беспилотниками-камикадзе по территории Израиля. По данным NYT, за ночь Иран выпустил по Израилю более 300 беспилотников и ракет. Израильская армия заявила, что ПВО страны «перехватила подавляющее большинство ракет», в отражении атаки были задействованы «десятки самолетов» ВВС. Отражение ночной атаки Ирана обошлось Израилю в сумму от 4 млрд до 5 млрд шекелей ( $1-1,3 млрд).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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