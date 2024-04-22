Израиль отказался от масштабного удара по Ирану из-за давления союзников
Израиль отказался от более масштабного удара по Ирану после дипломатического давления США и других союзников. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на трех неназванных высокопоставленных израильских чиновников.
Как сообщает издание, против удара выступил президент США Джо Байден, а также министры иностранных дел Великобритании и Германии. Они призвали премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху «предотвратить более широкую войну».
Первоначально в Израиле обсуждалась бомбардировка нескольких военных объектов на территории Ирана, в том числе вблизи Тегерана. Издание отмечает, что такая разрушительная атака могла поставить Ближний Восток на грань крупного регионального конфликта.
Ранее Нетаньяху пообещал нанести болезненные удары по «Хамасу», чтобы усилить давление на группировку с целью освобождения заложников. Палестинское движение, по словам премьера, черпает поддержку из давления, направленного на израильское правительство, вместо того чтобы «отступить от своих крайних позиций». Поэтому Израиль нанесет по движению «дополнительные и болезненные» удары и это произойдет «в ближайшее время».
19 апреля западные СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Израиль нанес удары по территории иранской провинции Исфахан, где находятся ядерные объекты. При этом СМИ утверждали, что ядерные объекты не являются целью израильских военных. Источники Tasnim подчеркнули, что объекты в Исфахане находятся в полной безопасности.
Иранские власти отрицают информацию о ракетной атаке, отмечая, что средства ПВО сбили несколько беспилотников. Fars писало, что звуки взрывов были слышны в городе Кахджаваристан, недалеко от которого расположены аэропорт Исфахана и 8-я база «Шекари» ВВС армии Ирана. По данным Tasnim, ПВО также сработала в Тебризе.