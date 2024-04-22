Израиль отказался от масштабного удара по Ирану из-за давления союзников

Ранее Нетаньяху пообещал нанести болезненные удары по «Хамасу», чтобы усилить давление на группировку с целью освобождения заложников. Палестинское движение, по словам премьера, черпает поддержку из давления, направленного на израильское правительство, вместо того чтобы «отступить от своих крайних позиций». Поэтому Израиль нанесет по движению «дополнительные и болезненные» удары и это произойдет «в ближайшее время».