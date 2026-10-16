На рынке коллективных инвестиций нашли позитивную сторону повышения налогов

Участники рынка коллективных инвестиций обнаружили позитив в повышении налогового бремени: значимо увеличивается ценность тех преференций, которые останутся. Об этом директор департамента портфельных инвестиций УК «Вим инвестиции» Сергей Дюдин заявил 15 октября на конференции «Горизонты будущего: ставки, бюджет и инвестиционные решения», передает корреспондент «Ведомостей». Более того, планируемое налогообложение вкладов по многоступенчатой шкале от 13 до 22% усилит переток средств с депозитов в коллективные инструменты, считает Дюдин.