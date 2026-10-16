Инвестиции в площадки под жилье в России выросли почти на 40%

Российские девелоперы за девять месяцев 2026 г. потратили на покупку участков под жилье 211 млрд руб. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании Ricci. По ее данным, это на 37% больше, чем было в январе – сентябре прошлого года. При этом число сделок выросло на 35% до 92 площадок, говорит руководитель инвестиционной платформы Ирина Ушакова.