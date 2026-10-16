Инвестиции в площадки под жилье в России выросли почти на 40%Несмотря на снижение спроса на новостройки, девелоперы продолжают приобретать землю на перспективу
Российские девелоперы за девять месяцев 2026 г. потратили на покупку участков под жилье 211 млрд руб. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании Ricci. По ее данным, это на 37% больше, чем было в январе – сентябре прошлого года. При этом число сделок выросло на 35% до 92 площадок, говорит руководитель инвестиционной платформы Ирина Ушакова.
Об увеличении вложений в жилые проекты говорят и другие консультанты. Например, директор департамента девелопмента земли Nikoliers Тимур Рывкин утверждает, что за этот же период данный показатель прибавил 27% до 251,5 млрд руб. Правда, суммарная площадь купленных участков, по его словам, сократилась на 10% до 952 га. По подсчетам руководителя направления земельных активов и девелопмента IBC Real Estate Дмитрия Шелковского, отечественные застройщики за три квартала потратили на покупку таких активов 161 млрд руб., что на 15% превышает итоги аналогичного периода 2025 г.