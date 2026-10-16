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Главная / Недвижимость /

Инвестиции в площадки под жилье в России выросли почти на 40%

Несмотря на снижение спроса на новостройки, девелоперы продолжают приобретать землю на перспективу
Мария Асиновская
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Российские девелоперы за девять месяцев 2026 г. потратили на покупку участков под жилье 211 млрд руб. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании Ricci. По ее данным, это на 37% больше, чем было в январе – сентябре прошлого года. При этом число сделок выросло на 35% до 92 площадок, говорит руководитель инвестиционной платформы Ирина Ушакова.

Об увеличении вложений в жилые проекты говорят и другие консультанты. Например, директор департамента девелопмента земли Nikoliers Тимур Рывкин утверждает, что за этот же период данный показатель прибавил 27% до 251,5 млрд руб. Правда, суммарная площадь купленных участков, по его словам, сократилась на 10% до 952 га. По подсчетам руководителя направления земельных активов и девелопмента IBC Real Estate Дмитрия Шелковского, отечественные застройщики за три квартала потратили на покупку таких активов 161 млрд руб., что на 15% превышает итоги аналогичного периода 2025 г.

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