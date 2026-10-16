Елена Ямпольская поддержала единый формат учета результатов вузовских олимпиад

Елена Ямпольская поддержала единый формат учета результатов вузовских олимпиадОни не должны подменять ЕГЭ, заявила советник президента
Более строгие нормы по отношению к вузовским олимпиадам для школьников можно только приветствовать, заявила 15 октября советник президента России Елена Ямпольская в ответ на вопрос «Ведомостей». Количество олимпиад необходимо сокращать и придавать им максимальную прозрачность, прокомментировала она предложение Минобрнауки проводить университетские олимпиады так же строго, как и ЕГЭ.
В 2026 г. было 83 вузовские олимпиады, уточнила Ямпольская. Почти 900 человек стали их победителями либо призерами. Каждого из них могли зачислить без вступительных испытаний, если вуз принял бы такое решение, пояснила она.
Олимпиадное достижение можно было конвертировать в 100 баллов за профильный предмет. Советник президента напомнила о сложностях, которые возникали в связи с этим во время последней приемной кампании. В начале октября количество олимпиад было сокращено до 60. По словам Ямпольской, сейчас предлагается предусмотреть единый формат учета результатов вузовских олимпиад при поступлении, чтобы они не подменяли ЕГЭ.
В ряде вузов победители и призеры олимпиад заняли все бюджетные места по некоторым специальностям, сообщил 14 октября министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Это связано с тем, что число 100-балльников в 2026 г. возросло в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом, при этом увеличилось количество победителей и призеров олимпиад.
Фальков предложил увеличить количество бюджетных мест ведущим вузам по наиболее востребованным специальностям. Он считает, что нужно предоставить право поступления без вступительных только победителям олимпиад, а призерам начислять максимальные баллы по профильному предмету. Кроме того, как заявил министр, нужно учитывать победы в олимпиадах только ученикам 10-го и 11-го классов, где уровень олимпиадных заданий соответствует университетскому. Фальков также предложил ввести единый со Всероссийской олимпиадой школьников стандарт вузовских олимпиад, обеспечив общие требования и контроль.
Вузовские олимпиады проходят экспертизу Российского совета олимпиад школьников, который оценивает их и присваивает им определенный уровень в рейтинге, пояснил первый заместитель председателя приемной комиссии Университета ИТМО Кирилл Александров. На основе этого рейтинга формируются правила поступления победителей и призеров олимпиад в вузы. По мнению Александрова, полностью перенести модель ЕГЭ на вузовские олимпиады сложно. Каждый университет обладает своей спецификой, а сами олимпиады могут существенно различаться по содержанию и формату.
Министр имеет в виду строгий порядок контроля и конфиденциальности заданий до начала испытаний, а также прозрачную экспертизу и понятные критерии рейтингования олимпиад, предположил Александров. Изменения могут оказаться затратными: если вводить дополнительные требования к контролю, защите заданий и проведению испытаний, это будет дороже для университетов и их партнеров, говорит эксперт. Министерство не должно остаться в стороне в этом вопросе – оно могло бы предложить создать общую систему прокторинга (контроля за ходом дистанционного испытания), чтобы не допускать злоупотреблений со стороны участников, считает Александров. «В дистанционных турах олимпиад очень актуален вопрос контроля использования искусственного интеллекта при решении задач», – привел пример он.
Единый стандарт со Всероссийской олимпиадой и контроль должны снизить число фальсификаций и серых схем, а сокращение числа льготников сделает поступление более предсказуемым для тех, кто делает ставку на ЕГЭ, говорит старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Инна Каракчиева. Ограничение льгот увеличит разрыв в доступе к ведущим вузам между школьниками из регионов и крупных городов, а уравнивание вузовских олимпиад с ЕГЭ может привести к тому, что они потеряют свою уникальность как инструмента поиска нестандартно мыслящих людей, считает эксперт. По ее словам, проведение олимпиад по стандартам ЕГЭ требует значительных ресурсов – от привлечения квалифицированных разработчиков заданий, экспертов и наблюдателей до оснащения аудиторий камерами, металлодетекторами, системами подавления связи.
Каракчиева считает, что перестройка системы займет не один год. Реформа неизбежна для наведения порядка в приемной кампании, но она требует баланса: важно не убить олимпиадное движение, а сделать его честным и равнодоступным, иначе система рискует потерять один из главных инструментов поиска талантов, говорит эксперт. По ее словам, без параллельного выравнивания возможностей для регионов (единые федеральные выплаты, поддержка сильных школ на местах, развитие олимпиадной инфраструктуры) реформа может законсервировать неравенство.