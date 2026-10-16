Елена Ямпольская поддержала единый формат учета результатов вузовских олимпиад

Министр имеет в виду строгий порядок контроля и конфиденциальности заданий до начала испытаний, а также прозрачную экспертизу и понятные критерии рейтингования олимпиад, предположил Александров. Изменения могут оказаться затратными: если вводить дополнительные требования к контролю, защите заданий и проведению испытаний, это будет дороже для университетов и их партнеров, говорит эксперт. Министерство не должно остаться в стороне в этом вопросе – оно могло бы предложить создать общую систему прокторинга (контроля за ходом дистанционного испытания), чтобы не допускать злоупотреблений со стороны участников, считает Александров. «В дистанционных турах олимпиад очень актуален вопрос контроля использования искусственного интеллекта при решении задач», – привел пример он.