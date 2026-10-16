О чем бизнес просил президента на форуме «Деловой России»Участники обсудили длинные инвестиции, отложенный вычет и фитосанитарный контроль для электронных продаж
Президент России, члены правительства и глава Банка России приняли участие в юбилейном форуме общественного объединения «Деловая Россия». После коротких приветственных выступлений члены организации обратились к президенту с самыми разными вопросами: от поощрения инвестиций и донастройки налогового учета до пересмотра стандартов фитосанитарного контроля.
Ключевое предложение объединения прозвучало еще неделю назад на встрече президента Владимира Путина с главой объединения Алексеем Репиком. «Деловая Россия» попросила Путина поручить кабмину внедрить новый механизм стимулирования инвестиций – отложенный инвестиционный вычет. По задумке бизнес-объединения возникновение льготы будет привязано к появлению налогооблагаемой прибыли как результата инвестиций (при ее отсутствии льгота предоставляться не будет) и выплачиваться не ранее, чем через пять лет от старта вложений. Репик на встрече с президентом предложил удостоверять право на преференции специальным налоговым сертификатом.
«Деловая Россия» хочет также привлечь к реализации этой идеи ВЭБ, который будет кредитовать специально созданные дочерние компании на срок до 10 лет с обязательным поручительством материнской компании. Такая конструкция поможет снизить стоимость кредитов для инвестирующих компаний, считают авторы предложения. Пока пилотный проект планируется запустить только в фармацевтической отрасли.
Правительство в целом поддержало идею, однако обозначило несколько дополнительных нюансов. Вице-премьер Александр Новак в ходе форума отметил, что предложение нужно доработать, определив, будет ли эта поддержка предоставляться как вычет по налогу на прибыль либо как субсидия из дополнительных доходов федерального бюджета. Статс-секретарь – замминистра финансов Алексей Сазанов подчеркнул, что ВЭБ, как государственный институт развития, при реализации такого механизма берет на себя дополнительный кредитный риск, который при неудачном сценарии может привести к необходимости докапитализации. Он предложил установить верхний предел государственной поддержки по этому инструменту.
Глава РВБ Татьяна Ким в ходе форума попросила президента поручить пересмотреть правила фитосанитарного контроля в отношении товаров, которые продаются за рубеж через маркетплейсы. По ее словам, перспективным направлением поставок сейчас становится африканский континент, однако продавцы вынуждены оформлять множество документов «на каждую пачку гречки». По словам Ким, это блокирует переход к платформенным продажам новых видов продукции. При этом в перспективе российские платформы смогут поставлять не только продовольственные товары, но и лекарственные средства.
Президент в целом поддержал предложение, отметив при этом, что любые послабления не должны снижать качество российской экспортной продукции и подрывать доверие к российским производителям.
Глава Минэка Максим Решетников в ходе форума подчеркнул, что в этой сфере есть «много тонких вопросов». Сейчас Россия на площадке ЕАЭС планирует договариваться о снижении критериев контроля в отношении посылок весом до 5 кг. Это станет стартом к дальнейшему обсуждению, отметил он.
Среди других предложений бизнеса – привлечение отечественного длинного капитала для развития стартапов через специальные Фонды роста прямых инвестиций, которые могли бы привлекать резервы страховых компаний, средства домохозяйств, банков, а также негосударственных пенсионных фондов. Президент, ЦБ и правительство в целом поддержали предложение, но подчеркнули, что приток средств должны в основном обеспечивать частные инвесторы.
Еще одна инициатива бизнеса касалась мер улучшения демографии. Речь идет о создании специального софинансируемого работодателями электронного сертификата для семей, который они могли бы использовать на свои нужды, а также расширении налоговой льготы на единовременную денежную выплату при рождении ребенка до 1 млн руб. Бизнес предложил распространить ее на неденежную поддержку: улучшение жилищных условий за счет работодателя и другие меры в пределах той же суммы.
Комментируя предложение, Сазанов подчеркнул, что такой шаг лишит налоговую меру поддержки «адресности» -– вместо стимулирования рождаемости компании смогут воспользоваться ею для внутрикорпоративного поощрения сотрудников и иным способом злоупотребить такой льготой.