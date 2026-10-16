О чем бизнес просил президента на форуме «Деловой России»

Правительство в целом поддержало идею, однако обозначило несколько дополнительных нюансов. Вице-премьер Александр Новак в ходе форума отметил, что предложение нужно доработать, определив, будет ли эта поддержка предоставляться как вычет по налогу на прибыль либо как субсидия из дополнительных доходов федерального бюджета. Статс-секретарь – замминистра финансов Алексей Сазанов подчеркнул, что ВЭБ, как государственный институт развития, при реализации такого механизма берет на себя дополнительный кредитный риск, который при неудачном сценарии может привести к необходимости докапитализации. Он предложил установить верхний предел государственной поддержки по этому инструменту.