Латвия будет терять до 290 млн евро в год при остановке транзита зерна из России
Убытки Латвии из-за прекращения транзита российского зерна оцениваются примерно в 290 млн евро в год. Об этом пишет Delfi со ссылкой на доклад министерства транспортного сообщения страны.
В случае прекращения транзита российского зерна Латвийская железная дорога потеряет около 40 млн евро в год, а портовые терминалы, перевозчики и другие связанные предприятия – в совокупности еще около 250 млн евро. Недополученные доходы Латвийской железной дороги придется компенсировать из государственного бюджета.
В документе указано, что, по «гипотетическим расчетам», транзит 1 млн т зерна приносит железнодорожной инфраструктуре Латвии около 3,3 млн евро дохода, независимо от того, кто транспортирует груз. Дополнительные перевозки также приносят доходы перевозчикам, портам, терминалам, элеваторам, перегрузочным и складским компаниям. По оценкам Латвийской железной дороги, эти доходы могут составлять от 15 до 25 евро за перевезенную тонну зерна, или от 15 до 25 млн евро за 1 млн т грузов.
В то же время отсутствие транзитных грузов может повысить стоимость местных железнодорожных перевозок в 2,5–3 раза – с примерно 10 евро за тонну до 25–30 евро за тонну. Это повлияет на логистические издержки при транспортировке латвийского зерна, древесных гранул, топлива и других грузов.
15 октября премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс призвал жителей Европы сократить расходы на собственный комфорт, чтобы нарастить помощь Украине. По его словам, для поддержки Киева каждому европейцу достаточно отказаться от одного бокала пива в год.