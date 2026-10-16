Латвия будет терять до 290 млн евро в год при остановке транзита зерна из России

В документе указано, что, по «гипотетическим расчетам», транзит 1 млн т зерна приносит железнодорожной инфраструктуре Латвии около 3,3 млн евро дохода, независимо от того, кто транспортирует груз. Дополнительные перевозки также приносят доходы перевозчикам, портам, терминалам, элеваторам, перегрузочным и складским компаниям. По оценкам Латвийской железной дороги, эти доходы могут составлять от 15 до 25 евро за перевезенную тонну зерна, или от 15 до 25 млн евро за 1 млн т грузов.