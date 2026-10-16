В «Справедливой России» пока не определились со съездом по итогам выборов

Скорее всего, пока Миронов не вернется с больничного, никаких изменений в СР не будет, полагает еще один собеседник. «Что нужно ремонтировать в партии?» – говорит он. «Эта избирательная кампания дала очень много уроков, но все они были известны за год или за два до нее», – отмечает другой источник, близкий к СР. Для лучшего результата, по его мнению, нужно выиграть борьбу за нового избирателя, и прежде всего за его внимание.