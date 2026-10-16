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В «Справедливой России» пока не определились со съездом по итогам выборов

В партии ожидают выводов по кампании, но после восстановления лидера Сергея Миронова
Юлия Малева
Евгений Мездриков
28 октября СР отметит 20-летие и это хороший повод поговорить об обновлении и достижениях, считают в партии
28 октября СР отметит 20-летие и это хороший повод поговорить об обновлении и достижениях, считают в партии / Максим Стулов / Ведомости

«Справедливая Россия» (СР) может провести съезд до конца года, сообщили «Ведомостям» три источника, близких к партии. Дата, по их словам, еще не определена – планы будут зависеть от сроков восстановления после травмы лидера СР Сергея Миронова. На этом съезде могут быть подведены итоги выборов, сделаны некоторые кадровые выводы и определены направления развития партии, отмечают собеседники. На прошедших выборах в Госдуму СР получила 5,34% по сравнению с 7,46% в 2021 г., что едва позволило ей сохранить статус парламентской.

Съезд в конце 2026 г. планировался еще до выборов, но сейчас из-за болезни Миронова дата подвисла, говорит один из источников. «[Итоговые] мероприятия, конечно, будут. И съезд, и кадровые ротации в регионах, и аппаратах – это обычное дело. Но дату пока не назову», – подчеркивает он. Федеральное мероприятие может состояться до 2027 г., но пока «ничего не понятно», добавляет собеседник в одном из региональных отделений СР.

«Партийная работа продолжается в постоянном режиме», – сообщила «Ведомостям» официальный представитель партии. 28 сентября под председательством Миронова прошло заседание президиума центрального совета, на котором рассмотрели итоги избирательной кампании, и анализ результатов «будет продолжен», напомнила она. Партийный съезд пока не запланирован, говорят в СР.

«После выборов еще месяца не прошло. Все функционирует в прежнем режиме. У нас тут нет никакого ажиотажа или какого-то зуда реформ. Полученные результаты расцениваются как рабочая ситуация. Партия остается одной из пяти крупных партий в стране, идет плановая работа», – добавил один из собеседников. «Наш результат был ожидаемым, поэтому надо спрашивать, кто будет делать выводы и с какой целью», – говорит другой близкий к партии источник.

Что изменила СР в 2024 году

Предыдущие значимые перестановки в партии произошли на съезде в конце октября 2024 г. Тогда была демонтирована схема с тремя сопредседателями, созданная после объединения СР с «За правду» Захара Прилепина и «Патриотами России» Геннадия Семигина в 2021 г. На съезде партия объявила о новом идеологическом курсе – «патриотическом социализме», а Семигин сложил полномочия. За полгода до этого СР отозвала его с поста главы комитета по национальностям. Теперь у Миронова один первый заместитель – вице-спикер Госдумы Бабаков – и два обычных заместителя – Захар Прилепин и руководитель аппарата фракции Руслан Татаринов.

Скорее всего, пока Миронов не вернется с больничного, никаких изменений в СР не будет, полагает еще один собеседник. «Что нужно ремонтировать в партии?» – говорит он. «Эта избирательная кампания дала очень много уроков, но все они были известны за год или за два до нее», – отмечает другой источник, близкий к СР. Для лучшего результата, по его мнению, нужно выиграть борьбу за нового избирателя, и прежде всего за его внимание.

Собеседник отметил в качестве примера кампании ЛДПР и «Новых людей» (НЛ). «ЛДПР выступила замечательно. Все думали, что они погибнут без [основателя Владимира] Жириновского, но [Леонид] Слуцкий дал им второе дыхание», – считает он. Проведенный партией предвыборный съезд собеседник считает практическим руководством «как надо». НЛ сделала «замечательную движуху», но у нее были «сложности с вербовкой» избирателей, полагает он. «Молодежи у нас, конечно, мало осталось. Но кто ее увлечет в значительных количествах, тот и победит», – считает собеседник «Ведомостей».

Ближайшее крупное событие – 20-летие партии 28 октября. В этот день пройдет торжественное собрание фракции и всероссийский прием граждан, сообщил представитель СР. В этот день могут быть представлены новые инициативы, отмечает один из источников «Ведомостей». «20 лет борьбы за справедливость – хороший повод поговорить как о достижениях, так и о принципах партийного обновления», – полагает он.

Миронов исчез из публичного пространства в конце августа. Тогда он сообщил, что во время предвыборной поездки в Алтайский край получил «небольшую травму». Ее характер не уточнялся. Из-за лечения Миронов скорректировал график поездок и отказался от участия в предвыборных дебатах, передав эту роль первому заместителю Александру Бабакову и другим однопартийцам. Примерно за 10 дней до выборов Миронов сообщил, что находится в больнице, но чувствует себя хорошо и продолжает руководить кампанией. Уже после подведения итогов выборов он по видеосвязи проводил первое заседание думской фракции. 13 октября в интервью «Комсомольской правде» Миронов сказал, что у него проблемы «с двигательным аппаратом».

СР нужно найти свое лицо, так как метание между социальной риторикой и радикальным патриотизмом создало эффект диссонанса у избирателей, считает глава «Минченко консалтинга» Евгений Минченко. Возвращение назад в нишу левопопулистской партии осложнено тем, что на прошедших выборах произошло тектоническое изменение: левые политические силы (КПРФ, СР и ЛДПР) стали практически неотличимы по своей риторике вплоть до того, что дублируются предложения, полагает он. «В этом смысле СР надо серьезно задуматься об отстройке. Из того что есть интересного – это работа с международным левым движением. В частности, в ходе избирательной кампании они провели второй конгресс Совинтерна», – обратил внимание Минченко.

Как КПРФ и ЛДПР, так и СР не стремится куда-то двигаться – для нее самоценно само присутствие в парламенте, сказал президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. В этой связи и ориентация партий будет скорее на присутствие в легальной политической жизни, в парламенте, в повестке, чем на достижение результата, считает он.

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