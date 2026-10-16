В «Справедливой России» пока не определились со съездом по итогам выборов

В «Справедливой России» пока не определились со съездом по итогам выборовВ партии ожидают выводов по кампании, но после восстановления лидера Сергея Миронова
«Справедливая Россия» (СР) может провести съезд до конца года, сообщили «Ведомостям» три источника, близких к партии. Дата, по их словам, еще не определена – планы будут зависеть от сроков восстановления после травмы лидера СР Сергея Миронова. На этом съезде могут быть подведены итоги выборов, сделаны некоторые кадровые выводы и определены направления развития партии, отмечают собеседники. На прошедших выборах в Госдуму СР получила 5,34% по сравнению с 7,46% в 2021 г., что едва позволило ей сохранить статус парламентской.
Съезд в конце 2026 г. планировался еще до выборов, но сейчас из-за болезни Миронова дата подвисла, говорит один из источников. «[Итоговые] мероприятия, конечно, будут. И съезд, и кадровые ротации в регионах, и аппаратах – это обычное дело. Но дату пока не назову», – подчеркивает он. Федеральное мероприятие может состояться до 2027 г., но пока «ничего не понятно», добавляет собеседник в одном из региональных отделений СР.
«Партийная работа продолжается в постоянном режиме», – сообщила «Ведомостям» официальный представитель партии. 28 сентября под председательством Миронова прошло заседание президиума центрального совета, на котором рассмотрели итоги избирательной кампании, и анализ результатов «будет продолжен», напомнила она. Партийный съезд пока не запланирован, говорят в СР.
«После выборов еще месяца не прошло. Все функционирует в прежнем режиме. У нас тут нет никакого ажиотажа или какого-то зуда реформ. Полученные результаты расцениваются как рабочая ситуация. Партия остается одной из пяти крупных партий в стране, идет плановая работа», – добавил один из собеседников. «Наш результат был ожидаемым, поэтому надо спрашивать, кто будет делать выводы и с какой целью», – говорит другой близкий к партии источник.
Что изменила СР в 2024 году
Скорее всего, пока Миронов не вернется с больничного, никаких изменений в СР не будет, полагает еще один собеседник. «Что нужно ремонтировать в партии?» – говорит он. «Эта избирательная кампания дала очень много уроков, но все они были известны за год или за два до нее», – отмечает другой источник, близкий к СР. Для лучшего результата, по его мнению, нужно выиграть борьбу за нового избирателя, и прежде всего за его внимание.
Собеседник отметил в качестве примера кампании ЛДПР и «Новых людей» (НЛ). «ЛДПР выступила замечательно. Все думали, что они погибнут без [основателя Владимира] Жириновского, но [Леонид] Слуцкий дал им второе дыхание», – считает он. Проведенный партией предвыборный съезд собеседник считает практическим руководством «как надо». НЛ сделала «замечательную движуху», но у нее были «сложности с вербовкой» избирателей, полагает он. «Молодежи у нас, конечно, мало осталось. Но кто ее увлечет в значительных количествах, тот и победит», – считает собеседник «Ведомостей».
Ближайшее крупное событие – 20-летие партии 28 октября. В этот день пройдет торжественное собрание фракции и всероссийский прием граждан, сообщил представитель СР. В этот день могут быть представлены новые инициативы, отмечает один из источников «Ведомостей». «20 лет борьбы за справедливость – хороший повод поговорить как о достижениях, так и о принципах партийного обновления», – полагает он.
Миронов исчез из публичного пространства в конце августа. Тогда он сообщил, что во время предвыборной поездки в Алтайский край получил «небольшую травму». Ее характер не уточнялся. Из-за лечения Миронов скорректировал график поездок и отказался от участия в предвыборных дебатах, передав эту роль первому заместителю Александру Бабакову и другим однопартийцам. Примерно за 10 дней до выборов Миронов сообщил, что находится в больнице, но чувствует себя хорошо и продолжает руководить кампанией. Уже после подведения итогов выборов он по видеосвязи проводил первое заседание думской фракции. 13 октября в интервью «Комсомольской правде» Миронов сказал, что у него проблемы «с двигательным аппаратом».
СР нужно найти свое лицо, так как метание между социальной риторикой и радикальным патриотизмом создало эффект диссонанса у избирателей, считает глава «Минченко консалтинга» Евгений Минченко. Возвращение назад в нишу левопопулистской партии осложнено тем, что на прошедших выборах произошло тектоническое изменение: левые политические силы (КПРФ, СР и ЛДПР) стали практически неотличимы по своей риторике вплоть до того, что дублируются предложения, полагает он. «В этом смысле СР надо серьезно задуматься об отстройке. Из того что есть интересного – это работа с международным левым движением. В частности, в ходе избирательной кампании они провели второй конгресс Совинтерна», – обратил внимание Минченко.
Как КПРФ и ЛДПР, так и СР не стремится куда-то двигаться – для нее самоценно само присутствие в парламенте, сказал президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. В этой связи и ориентация партий будет скорее на присутствие в легальной политической жизни, в парламенте, в повестке, чем на достижение результата, считает он.