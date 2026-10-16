Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,483+0,29%VEON-RX78,3-0,76%CHMK3 200+1,75%IMOEX2 391,72-1,23%RTSI899,53-1%RGBI111,68+0,29%RGBITR769,78+0,32%
Главная / Технологии /

Банковские облачные сервисы проверят по критериям критической инфраструктуры

Публичные тестирования начнутся осенью 2026 года
Дарья Соловьева
Наталья Заруцкая
Участниками тестирования являются ПСБ, РТК ЦОД, Cloud.ru и другие облачные провайдеры и финтех-компании
Участниками тестирования являются ПСБ, РТК ЦОД, Cloud.ru и другие облачные провайдеры и финтех-компании / Андрей Гордеев / Ведомости

Облачные провайдеры и финансовые организации разрабатывают единые критерии тестирования облачных платформ для банковского сектора. В частности, предусматривается проверка соответствия облачного контура требованиям приказа ФСТЭК № 239 в отношении объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ), следует из проекта рабочей группы, который есть в распоряжении «Ведомостей». Эти нормы включают контроль доступа, взаимодействие с уязвимостями и меры восстановления после сбоев. Ранее таких требований по КИИ к облачным платформам для банковского сектора не предъявлялось.

Работа проходит в рамках рабочей группы отраслевого полигона индустриальных центров компетенций (ИЦК – отраслевые IT-консорциумы, которые должны объединить индустриальных заказчиков и разработчиков IT-решений для импортозамещения софта) «Финансы». Публичные тестирования начнутся в IV квартале 2026 г., рассказал «Ведомостям» представитель Банка России.

Вы видите 15% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте