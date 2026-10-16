Банковские облачные сервисы проверят по критериям критической инфраструктуры

Облачные провайдеры и финансовые организации разрабатывают единые критерии тестирования облачных платформ для банковского сектора. В частности, предусматривается проверка соответствия облачного контура требованиям приказа ФСТЭК № 239 в отношении объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ), следует из проекта рабочей группы, который есть в распоряжении «Ведомостей». Эти нормы включают контроль доступа, взаимодействие с уязвимостями и меры восстановления после сбоев. Ранее таких требований по КИИ к облачным платформам для банковского сектора не предъявлялось.