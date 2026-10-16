Жарич назвал Россию одной из самых высокотехнологичных стран мира
Россия стала одной из самых высокотехнологичных и индустриально развитых стран мира. Об этом заявил заместитель начальника управления президента РФ по общественным проектам Алексей Жарич на заседании экспертного совета по архитектуре и градостроительству в Национальном центре «Россия».
«Наша страна стала – вместе со своими традициями, богатством – стала одной из самых высокотехнологичных индустриальных, развитых стран мира», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
По словам Жарича, по ряду направлений Россия входит в пятерку мировых лидеров. В качестве примеров он привел производство гражданских дальнемагистральных самолетов, высокоскоростных поездов и авиационных двигателей, а также разработку поисковых систем и онковакцин.
15 октября президент России Владимир Путин на форуме «Деловая Россия» заявил о необходимости запустить в стране новый инвестиционный цикл и увеличить вложения в инновационные компании и перспективные проекты. 30 сентября Путин также подчеркнул, что инвестиционному циклу в России необходимо дать новый импульс. Об этом президент заявлял на первом пленарном заседании нижней палаты парламента девятого созыва.