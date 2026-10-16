Жарич назвал Россию одной из самых высокотехнологичных стран мира

15 октября президент России Владимир Путин на форуме «Деловая Россия» заявил о необходимости запустить в стране новый инвестиционный цикл и увеличить вложения в инновационные компании и перспективные проекты. 30 сентября Путин также подчеркнул, что инвестиционному циклу в России необходимо дать новый импульс. Об этом президент заявлял на первом пленарном заседании нижней палаты парламента девятого созыва.