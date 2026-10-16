УК Т-банка потребовала неустойку с застройщика премиального ЖК на Пресне

Управляющая компания Т-банка подала в Арбитражный суд Москвы иск к компании «Страна Девелопмент» (ответчик – юрлицо «СЗ «Пресненский Вал 27»). «Т-капитал» требует в суде взыскать 40,04 млн руб. неустойки: один из фондов компании купил строящиеся квартиры в премиальном квартале Republic на Пресненском валу, а получил их почти на восемь месяцев позже срока. При запуске проекта в 2022 г. фонд обещал к этому времени продать квартиры и закрыться. Суд зарегистрировал иск 2 октября; к производству он пока не принят, следует из картотеки. Исковое заявление есть в распоряжении «Ведомостей».