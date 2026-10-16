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Главная / Инвестиции /

УК Т-банка потребовала неустойку с застройщика премиального ЖК на Пресне

Девелопер просрочку признает, но считает иск способом привлечь его в клиенты банка
Екатерина Литова
Антон Филатов
Застройщик объясняет просрочку высоким классом объекта и большим количеством иностранных материалов
Застройщик объясняет просрочку высоким классом объекта и большим количеством иностранных материалов / Андрей Гордеев / Ведомости

Управляющая компания Т-банка подала в Арбитражный суд Москвы иск к компании «Страна Девелопмент» (ответчик – юрлицо «СЗ «Пресненский Вал 27»). «Т-капитал» требует в суде взыскать 40,04 млн руб. неустойки: один из фондов компании купил строящиеся квартиры в премиальном квартале Republic на Пресненском валу, а получил их почти на восемь месяцев позже срока. При запуске проекта в 2022 г. фонд обещал к этому времени продать квартиры и закрыться. Суд зарегистрировал иск 2 октября; к производству он пока не принят, следует из картотеки. Исковое заявление есть в распоряжении «Ведомостей».

УК начала продажу паев ЗПИФ недвижимости «Т-капитал Репаблик РЕДС» в июле 2022 г. Фонд покупал квартиры в первой очереди ЖК Republic на стадии котлована со скидкой от застройщика около 8%. Пайщиков у фонда на 31 июля 2026 г. было 3767.

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