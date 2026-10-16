ВОЗ рекомендовала лечить людей с психическими расстройствами вне больницы

Сегодня в специализированных больницах помощь получают граждане 138 стран мира (81% из тех, кто предоставил статистику), сообщили в ВОЗ. Почти половина (49%) пациентов с психическими расстройствами месяцами, годами, а иногда и десятилетиями остаются в этих учреждениях не по своей воле – при этом на содержание стационаров в 49 государствах направляется порядка 47% всех профильных расходов. Во многих других странах этот показатель может быть существенно выше, предполагают авторы документа.