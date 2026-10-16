ВОЗ рекомендовала лечить людей с психическими расстройствами вне больницы

ВОЗ рекомендовала лечить людей с психическими расстройствами вне больницыВ отдельных регионах РФ пациентам вне острых состояний предлагают проживание дома, но с поддержкой волонтеров
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предложила отказаться от стационарной модели оказания психиатрической помощи в пользу лечения и поддержки пациентов по месту жительства. Об этом говорится в выпущенном организацией руководстве по деинституционализации психиатрических больниц. Такая система способствует социальной интеграции пациентов и защищает их права, позволяет людям жить самостоятельно и оставаться полноценными членами общества, отмечается в документе.
Под деинституционализацией психиатрических больниц ВОЗ понимает возвращение в привычную социальную среду людей, которые провели в стационаре более шести месяцев. Это системная реформа, которая должна включать перестройку профильного законодательства, финансирования и самой культуры оказания психиатрической помощи, объясняется в документе. Просто выписывать людей с расстройствами из стационаров при этом недостаточно, считают эксперты ВОЗ.
По возвращении к обычной жизни пациентам необходимы жилье, обучение бытовым навыкам, медицинская и социальная помощь, доступ к образованию и работе, а их семьям – поддержка. Переход к такой модели может потребовать удвоения расходов, поскольку больничные и общественные службы какое-то время будут работать параллельно, объясняется в документе. Часть затрат при этом удастся сократить только после окончательного перепрофилирования психиатрических отделений.
Сегодня в специализированных больницах помощь получают граждане 138 стран мира (81% из тех, кто предоставил статистику), сообщили в ВОЗ. Почти половина (49%) пациентов с психическими расстройствами месяцами, годами, а иногда и десятилетиями остаются в этих учреждениях не по своей воле – при этом на содержание стационаров в 49 государствах направляется порядка 47% всех профильных расходов. Во многих других странах этот показатель может быть существенно выше, предполагают авторы документа.
Лечение вне больницы подходит не всем и не на всех этапах заболевания, рассказал ассистент кафедры психиатрии и медицинской психологии РУДН Егор Батырев. Госпитализация в психиатрический стационар необходима при острых психотических состояниях с угрозой для себя и окружающих, высоком риске суицида, для подбора терапии, а также в ситуациях, когда человек из-за своего состояния не может обеспечить базовые потребности и безопасность.
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Существуют в России и дневные стационары, где специалисты одновременно корректируют лечение и занимаются социальной интеграцией пациентов, добавил Батырев. При этом психиатр отметил, что люди с тяжелыми расстройствами могут быть встроены только в ту часть социума, инфраструктура которой предусматривает инклюзивные условия. Это, например, специализированные мастерские с обученным персоналом, объяснил он.
Иногда пациенту требуется не медицинская, а скорее уходовая помощь – соблюдение режима, питание, прогулки. Сейчас в РФ она в основном ложится на стационары, отметил замдиректора Высшей школы государственного управления РАНХиГС, экс-министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов. Этот вид помощи можно вывести из больниц либо в амбулаторное звено, либо, при наличии показаний, в сопровождаемое проживание вне интернатов с постоянной или частичной поддержкой соцработников и волонтеров. Такой подход уже реализуется в некоторых регионах России – например, в Нижегородской области и в Москве. Это дает людям возможность социализироваться и обходится дешевле, чем содержание пациента в стационаре, подчеркнул эксперт.
При этом, по его словам, говорить об экономии государственных средств в случае деинституционализации больниц преждевременно. Заболеваемость психическими расстройствами растет в связи со стрессом, экологическими и социально-бытовыми факторами. Психоневрологические интернаты (ПНИ) в стране переполнены, поэтому после интенсивного лечения в стационаре человек нередко остается там еще как минимум на полгода в ожидании места в ПНИ. Освобождение дорогих психиатрических коек могло бы «стабилизировать затраты», объяснил Мелик-Гусейнов.
Он также отметил, что нормативная база для расширения практики сопровождаемого проживания в России есть, но внедрять его очень сложно. Для этого нужны действия со стороны некоммерческих организаций и региональных чиновников. Нужно, в частности, проанализировать, кого можно перевести из стационара, и найти подходящее для этого помещение. Это благодарная, но для местных властей часто «неприоритетная история», заключил Мелик-Гусейнов.
При всей значимости лекарственной терапии для охраны психического здоровья необходима разработка широкого спектра диагностических и реабилитационных программ, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на конференции «Охрана психического здоровья в эпоху социальных вызовов и преобразований» 15 октября. Он также отметил, что с 2025 г. в РФ увеличилось число ведущих амбулаторный прием психиатров и наркологов.