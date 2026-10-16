Александр Шохин объяснил выгорание по дороге на работу переполненным транспортом

Александр Шохин объяснил выгорание по дороге на работу переполненным транспортомЧтобы его освободить, нужно позволить сотрудникам работать в гибридном формате или удаленно, считают эксперты
В вопросе организации работы общественного транспорта власти должны уделять внимание социальному благополучию граждан, а именно количеству времени, которое они проводят в дороге. Об этом заявил президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин на форуме «Общественный транспорт – 2026».
По его словам, из-за переполненного транспорта люди начинают эмоционально выгорать уже во время поездки до места работы. После дороги, отметил Шохин, гражданам необходимо потратить время на то, чтобы психологически остыть. Глава РСПП добавил, что строительство жилья не должно рассматриваться без увязки с комплексным развитием общественного транспорта.
По данным Росстата, общий пассажирооборот всех видов общественного транспорта в России в 2025 г. составил 524,9 млрд пассажиро-километров.
Около 73%
Вопрос психологического выгорания в общественном транспорте остро стоит у граждан, которые добираются на работу из Подмосковья в Москву. Как рассказала «Ведомостям» жительница Люберец, дорога в одну сторону на метро и автобусе, куда надо отстоять очередь, занимает у нее порядка полутора часа. Эмоционально это ощущается как «минус три часа из жизни», поделилась она. В Instagram
Впрочем, несмотря на перегрузки, одна из целей транспортной стратегии России до 2035 г. предполагает необходимость ограничить использование личных авто, пересаживая их владельцев на общественный транспорт. Такой вариант, как сказано в стратегии, является «безальтернативным». Об этой задаче, стоящей перед властями, на форуме напомнили как вице-премьер Марат Хуснуллин, так и министр транспорта Андрей Никитин. «Нам надо стимулировать передвижение людей на общественном транспорте», – заявил глава Минтранса. Это позволит решить сразу несколько задач: снизить загруженность автодорог, сохранить качество дорожного полотна, а также улучшить экологическую обстановку, пояснил Хуснуллин.
Электричка – связь Москвы с городами Центральной России
Поездка на работу и обратно в переполненном автобусе или вагоне метро сама по себе является нагрузкой на нервную систему, особенно если человек уже устал на работе или испытывает хронический стресс, говорит психолог платформы Alter Евгения Ефремова. В дороге пассажир вынужден себя сдерживать: терпеть дискомфорт, подстраиваться под окружающих. К концу маршрута из-за накопившейся усталости может быть сложнее регулировать эмоции, отметила психолог.
Мы недооцениваем, сколько энергии забирают постоянный гул, сотни обрывков чужих разговоров, мигающие экраны смартфонов, духота и необходимость ежесекундно контролировать свои сумки, колени и равновесие, добавляет генеральный директор Pro-Vision Communications Владимир Виноградов. По его мнению, лучший способ разгрузить транспорт – это дать части людей легальную возможность в нем не участвовать, т. е. позволить им работать в гибридном формате или там, где они живут. Развитые коворкинги и рабочие хабы в спальных районах – это не просто модный тренд, а способ вернуть людям два украденных часа жизни, добавил Виноградов.
В часы пик подвижного состава не всегда достаточно, чтобы справиться с резким ростом спроса, говорит основатель консалтинговой компании InnovaTransport Алексей Смирнов. Чтобы изменить ситуацию, необходимо в том числе закупать новый транспорт и привлекать больше водителей, добавил он.