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Александр Шохин объяснил выгорание по дороге на работу переполненным транспортом

Чтобы его освободить, нужно позволить сотрудникам работать в гибридном формате или удаленно, считают эксперты
Татьяна Акиншина
Поездка в переполненном автобусе или вагоне метро сама по себе является нагрузкой на нервную систему, говорит психолог
Поездка в переполненном автобусе или вагоне метро сама по себе является нагрузкой на нервную систему, говорит психолог / Ведомости

В вопросе организации работы общественного транспорта власти должны уделять внимание социальному благополучию граждан, а именно количеству времени, которое они проводят в дороге. Об этом заявил президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин на форуме «Общественный транспорт – 2026».

По его словам, из-за переполненного транспорта люди начинают эмоционально выгорать уже во время поездки до места работы. После дороги, отметил Шохин, гражданам необходимо потратить время на то, чтобы психологически остыть. Глава РСПП добавил, что строительство жилья не должно рассматриваться без увязки с комплексным развитием общественного транспорта.

По данным Росстата, общий пассажирооборот всех видов общественного транспорта в России в 2025 г. составил 524,9 млрд пассажиро-километров.

Около 73%

россиян отмечают сильную переполненность общественного транспорта, следует из мониторинга «Народного фронта». Об этом в августе 2026 г. сообщил руководитель исполкома организации Михаил Кузнецов на заседании президиума Госсовета с участием президента России Владимира Путина

Вопрос психологического выгорания в общественном транспорте остро стоит у граждан, которые добираются на работу из Подмосковья в Москву. Как рассказала «Ведомостям» жительница Люберец, дорога в одну сторону на метро и автобусе, куда надо отстоять очередь, занимает у нее порядка полутора часа. Эмоционально это ощущается как «минус три часа из жизни», поделилась она. В Instagram (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ)одна из жительниц Твери поделилась видеороликом (reels) о том, как просыпается в 5 утра, чтобы успеть доехать на электричке на работу в Москву.

Впрочем, несмотря на перегрузки, одна из целей транспортной стратегии России до 2035 г. предполагает необходимость ограничить использование личных авто, пересаживая их владельцев на общественный транспорт. Такой вариант, как сказано в стратегии, является «безальтернативным». Об этой задаче, стоящей перед властями, на форуме напомнили как вице-премьер Марат Хуснуллин, так и министр транспорта Андрей Никитин. «Нам надо стимулировать передвижение людей на общественном транспорте», – заявил глава Минтранса. Это позволит решить сразу несколько задач: снизить загруженность автодорог, сохранить качество дорожного полотна, а также улучшить экологическую обстановку, пояснил Хуснуллин.

Электричка – связь Москвы с городами Центральной России

Ключевым звеном транспортной системы должны стать электрички, заявил на форуме зампредседателя правительства, куратор национального проекта «Инфраструктура для жизни» Марат Хуснуллин. По его словам, они позволят обеспечивать транспортную связанность не только внутри населенных пунктов, но и между городами и регионами. Центральный транспортный узел в перспективе создаст беспрерывное железнодорожное сообщение между Москвой, Московской областью и регионами Центрального федерального округа, продолжил он. Этот инфраструктурный проект, говорит вице-премьер, поможет «сильно разгрузить» дороги Московской агломерации, которые являются одними из самых загруженных не только в стране, но и в мире.

Поездка на работу и обратно в переполненном автобусе или вагоне метро сама по себе является нагрузкой на нервную систему, особенно если человек уже устал на работе или испытывает хронический стресс, говорит психолог платформы Alter Евгения Ефремова. В дороге пассажир вынужден себя сдерживать: терпеть дискомфорт, подстраиваться под окружающих. К концу маршрута из-за накопившейся усталости может быть сложнее регулировать эмоции, отметила психолог.

Мы недооцениваем, сколько энергии забирают постоянный гул, сотни обрывков чужих разговоров, мигающие экраны смартфонов, духота и необходимость ежесекундно контролировать свои сумки, колени и равновесие, добавляет генеральный директор Pro-Vision Communications Владимир Виноградов. По его мнению, лучший способ разгрузить транспорт – это дать части людей легальную возможность в нем не участвовать, т. е. позволить им работать в гибридном формате или там, где они живут. Развитые коворкинги и рабочие хабы в спальных районах – это не просто модный тренд, а способ вернуть людям два украденных часа жизни, добавил Виноградов.

В часы пик подвижного состава не всегда достаточно, чтобы справиться с резким ростом спроса, говорит основатель консалтинговой компании InnovaTransport Алексей Смирнов. Чтобы изменить ситуацию, необходимо в том числе закупать новый транспорт и привлекать больше водителей, добавил он.

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