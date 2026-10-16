Александр Шохин объяснил выгорание по дороге на работу переполненным транспортом

Вопрос психологического выгорания в общественном транспорте остро стоит у граждан, которые добираются на работу из Подмосковья в Москву. Как рассказала «Ведомостям» жительница Люберец, дорога в одну сторону на метро и автобусе, куда надо отстоять очередь, занимает у нее порядка полутора часа. Эмоционально это ощущается как «минус три часа из жизни», поделилась она. В Instagram (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ) одна из жительниц Твери поделилась видеороликом (reels) о том, как просыпается в 5 утра, чтобы успеть доехать на электричке на работу в Москву.