Где в России выше риски банкротства

Где в России выше риски банкротстваВероятность банкротства у компаний сферы энергетики, ЖКХ и строительства оказалась в разы значимее среднего
Число корпоративных банкротств в России в первой половине 2026 г. впервые за девять лет вновь стало расти. Их количество увеличилось до 3547 ед., или на 11%. Больше всего банкротств зафиксировано у компаний сферы торговли и строительства – каждое четвертое в каждой из этих отраслей.
Риски банкротства в строительстве оказались в 2 раза выше среднего. Примерно такие же или еще выше они у компаний сферы энергетики, ЖКХ и добычи полезных ископаемых, подсчитали «Ведомости» по данным Федресурса и Росстата об отраслевой структуре банкротств и распределении числа всех компаний страны по отраслям. Меньше всего риски банкротства в социальных сферах (образовании, здравоохранении и культуре), а также IT и телекоме.
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