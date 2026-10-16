Где в России выше риски банкротства

Риски банкротства в строительстве оказались в 2 раза выше среднего. Примерно такие же или еще выше они у компаний сферы энергетики, ЖКХ и добычи полезных ископаемых, подсчитали «Ведомости» по данным Федресурса и Росстата об отраслевой структуре банкротств и распределении числа всех компаний страны по отраслям. Меньше всего риски банкротства в социальных сферах (образовании, здравоохранении и культуре), а также IT и телекоме.