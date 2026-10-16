«Родина Ильича, подавайте пример!»

Коммунист Алексей Куринный обратился к Яровой. По его словам, все законопроекты оппозиции, внесенные в прошлом созыве, могут рассматриваться в упрощенном варианте без какого-либо обсуждения – это позволяет ч. 7 ст. 118 регламента Госдумы. «Мы вносим, мы готовим, получаем заключение, потом годами наши законопроекты лежат в запасниках Госдумы, чтобы потом быстренько по ч. 7 их рассмотреть без всякого обсуждения», – сказал он. Депутат предложил внести новую норму в регламент, чтобы все законопроекты в обязательном порядке рассматривали в течение года после внесения в Госдуму. Парламент для того и существует, чтобы обсуждать в том числе острые темы, а потом голосованием принимать решения, сейчас же получается, что многие вопросы не обсуждаются вообще, заявил Куринный.