«Родина Ильича, подавайте пример!»Как в Госдуме дискуссия о законотворчестве переросла в полемику о запрете вейпов и дискредитации Владимира Ленина
В Госдуме 15 октября спорили о законопроектной деятельности. Правда, дискуссия вылилась в обсуждение закона о возможности регионов запрещать вейпы и в размышления о том, гордился бы Владимир Ленин, что его родина – Ульяновская область.
Представители КПРФ на пленарном заседании выразили недовольство тем, что теперь законопроекты оппозиции могут идти на отклонение без обсуждения. Тема возникла при обсуждении проекта постановления о календаре рассмотрения вопросов Госдумой в октябре 2026 г. Первый вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия») заявила, что всего комитетами на рассмотрение и принятие в октябре было представлено 66 законопроектов, из которых 56 – первого чтения. Также в портфеле на октябрь пять ратификаций и пять законопроектов второго чтения. Главный же документ в октябре, который будет рассматривать Госдума, – это проект федерального бюджета, первое чтение которого пройдет 29 октября, сказала Яровая. Сейчас в портфеле Госдумы всего 1197 законопроектов.
Коммунист Алексей Куринный обратился к Яровой. По его словам, все законопроекты оппозиции, внесенные в прошлом созыве, могут рассматриваться в упрощенном варианте без какого-либо обсуждения – это позволяет ч. 7 ст. 118 регламента Госдумы. «Мы вносим, мы готовим, получаем заключение, потом годами наши законопроекты лежат в запасниках Госдумы, чтобы потом быстренько по ч. 7 их рассмотреть без всякого обсуждения», – сказал он. Депутат предложил внести новую норму в регламент, чтобы все законопроекты в обязательном порядке рассматривали в течение года после внесения в Госдуму. Парламент для того и существует, чтобы обсуждать в том числе острые темы, а потом голосованием принимать решения, сейчас же получается, что многие вопросы не обсуждаются вообще, заявил Куринный.
На это Яровая ответила, что главная рабочая площадка для обсуждения законопроектов – комитеты, где можно развернуто говорить о законопроектах. После этого нижняя палата, учитывая мнение комитета, определяет дальнейшие процедурные нормы для рассмотрения законопроекта на пленарном заседании. «Поэтому процедуры, нормы, правила, то, о чем мы часто говорим в этом зале, и то, на что нас ориентирует [спикер] Вячеслав Викторович [Володин], – это справедливый и единственно возможный подход для обеспечения эффективности», – заявила Яровая.
Куринный с Яровой не согласился. Он привел в пример рассмотрение законопроекта о запрете вейпов в России, который рассматривали на последнем заседании комитета по охране здоровья. Комитет два или три года держал законопроект в запасниках, а на последнем заседании вынес его на отклонение как внесенный в прошлом созыве, сказал коммунист. «Я призываю Госдуму все-таки стать местом для обсуждения вопросов, важнейших, касающихся всех граждан, а не просто местом, где пытаются заблокировать все инициативы, которые поддерживаются людьми», – заявил Куринный.
Ему ответил первый замруководителя фракции «Единая Россия» Дмитрий Вяткин. Он заявил, что не надо путать митинг с обсуждением вопросов. По словам Вяткина, половина комитетов в Госдуме отдана оппозиции (на самом деле в 14 из 34 должности председателей не у «Единой России». – «Ведомости»): «И там у вас руки развязаны, чтобы обсудить вопросы по любым острым темам». Единоросс заявил, что после анализа оставшихся в портфеле Думы законопроектов выяснилось, что сотни инициатив «в виде агитки вносятся постоянно и постоянно, непроработанные, необеспеченные, а значит, не имеющие шанса на то, чтобы стать реальным решением для наших сограждан».
Спикер Вячеслав Володин добавил, что если фракция определяет законопроект, который хочет обсудить досконально, то Совет Думы поддерживает такое решение.
Что касается вейпов, то Володин напомнил, что их могут запрещать регионы – такой закон Дума приняла в прошлом созыве.
После этого в разговор вмешался новый председатель комитета по охране здоровья Владимир Сысоев (ЛДПР), который заявил, что Ульяновская область, от которой избран Куринный, закон о запрете вейпов не приняла.
«Вы – родина Ильича, подавайте пример. Беда! Будем переносить мемориал из Ульяновска в другой регион. Так нельзя! Это дискредитирует вождя великой революции!» – начал подкалывать коммунистов Володин. Он предложил Мордовии стать родиной мемориала Владимиру Ленину.
На помощь Куринному неожиданно пришел единоросс Леонид Ивлев, избранный от Ульяновской области. Он сказал, что законопроект о запрете вейпов, внесенный депутатами от «Единой России» в заксобрание Ульяновской области, принят и вступает в силу 1 марта 2027 г.
Ивлеву надо благодарность объявить, «потому что он спас Ульяновск от того, чтобы мы мемориал не перенесли в Саранск», заявил Володин. По словам спикера, Куринный убеждал его, что главе Ульяновской области коммунисту Алексею Русских закон о вейпах не дают возможность принять единороссы ульяновского заксобрания. «Закон о вейпах в Ульяновской области принят. <...> Вам надо было с этого и начинать!» – добавил Володин.