Парламентские фракции обсудили долг перед Родиной

«Вчера более двух часов с премьер-министром [Михаилом Мишустиным] наша команда разбирала сложившуюся ситуацию, – сказал лидер КПРФ Геннадий Зюганов. – Признаюсь откровенно, я с большим удовольствием смотрел и слушал, как Мишустин, [Владимир] Кашин, [Николай] Коломейцев разбирали одну производственную проблему за другой, и они понимали друг друга, казалось, с полуслова. Когда дело подошло к финансам, я, как человек, который не раз рассматривал бюджет, осознаю, что не хватает минимум 10 трлн руб. для того, чтобы заткнуть эти дыры. И нет их, к сожалению, и у Мишустина».