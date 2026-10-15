Парламентские фракции обсудили долг перед Родиной

Парламентские фракции обсудили долг перед РодинойОни высказались на тему бюджета, налоговой нагрузки и поддержки участников спецоперации
Партийные «пятиминутки» на пленарном заседании Госдумы (ГД) 13 октября оказались посвящены в основном проекту бюджета. В этом формате представители фракций могут высказываться по широкому кругу вопросов. Спикер ГД Вячеслав Володин сразу призвал коллег не превращать обсуждение в продолжение предвыборной борьбы.
Девятый созыв ГД без раскачки приступил к обсуждению самых сложных, но и самых важных законов осенней сессии – бюджетного пакета на 2027–2029 гг., сказал представитель «Единой России» (ЕР) Андрей Исаев. Он обратил внимание на эффективность расходования бюджетных средств. «В нынешней ситуации мы не можем допустить того, чтобы под красивой вывеской скрывалась не прорывная новая технология для отрасли <...> а банальное финансирование текущей бюрократической деятельности», – отметил депутат.
Дальше, по словам Исаева, предстоит очень серьезная, кропотливая работа над бюджетом вместе с правительством. «Но провести эту работу, не подменяя ее митинговыми выступлениями, – наш с вами долг перед Родиной и перед нашими избирателями», – завершил свое выступление Исаев.
«Вчера более двух часов с премьер-министром [Михаилом Мишустиным] наша команда разбирала сложившуюся ситуацию, – сказал лидер КПРФ Геннадий Зюганов. – Признаюсь откровенно, я с большим удовольствием смотрел и слушал, как Мишустин, [Владимир] Кашин, [Николай] Коломейцев разбирали одну производственную проблему за другой, и они понимали друг друга, казалось, с полуслова. Когда дело подошло к финансам, я, как человек, который не раз рассматривал бюджет, осознаю, что не хватает минимум 10 трлн руб. для того, чтобы заткнуть эти дыры. И нет их, к сожалению, и у Мишустина».
Бюджетный путь
Как писали «Ведомости», бюджетная политика на ближайшие три года будет направлена на выполнение всех социальных обязательств государства, обеспечение потребностей обороны и безопасности страны, социальную поддержку участников спецоперации и их семей и обеспечение технологического лидерства.
Дополнительные средства, считает Зюганов, нужны в том числе для научно-технического развития, внедрения искусственного интеллекта и решения проблем ЖКХ.
Избранный от ЛДПР (шел вторым в списке партии) участник спецоперации Алексей Верещагин сделал акцент на социальных обязательствах перед участниками боевых действий и их близкими. «Наш долг как законодателей простой: за каждым человеком, который ушел защищать Родину, должно стоять государство. Не на словах, а в законах, в выплатах, в реальной помощи», – подчеркнул он.
Например, ЛДПР предлагает распространить списание кредитных долгов на всех участников спецоперации независимо от даты заключения контракта (сейчас этим могут воспользоваться только военные, заключившие контракт после 1 декабря 2024 г.), закрепить единый статус ветерана боевых действий с одинаковым набором гарантий, обеспечить комплексное сопровождение вернувшихся с фронта в рамках одного окна.
Володин поручил руководителям профильных комитетов проработать предложения и обсудить возможность их поддержки с правительством. «За Россию надо бороться. И если звучат здравые предложения от КПРФ, [то будем их] реализовывать, от ЛДПР – будем реализовывать. В этом как раз заключается идеология ЕР», – подчеркнул спикер ГД.
«Новые люди» (НЛ) выступили против дальнейшего увеличения налоговой нагрузки как основного способа пополнения бюджета. Иначе быстро зайдем в тупик, пояснил депутат Максим Гулин. В качестве альтернативы фракция предлагает, например, легализовать продажу «красивых» автомобильных номеров через Госуслуги.
Володин предложил рассмотреть инициативу о красивых номерах, но обратил внимание, что предполагаемые доходы, которые рассчитала фракция, расходятся с оценкой комитета по бюджету и налогам. «Поэтому, прежде чем эти блатные номера демонстрировать, а по-другому не скажешь, возьмите, просчитайте», – сказал спикер ГД. Он предложил оценить, можно ли направлять такие поступления на поддержку полиции и МВД.
Также Володин в шутку обратился к главе фракции Алексею Нечаеву с предложением сменить название партии: «Ну хотя [и] «Новые люди», вы уже не новые, как-то себя брендируйте. Потому что пять лет уже прошло [с момента первого прохождения партии в Думу]».
Вице-спикер ГД от «Справедливой России» Александр Бабаков предложил выпускать специальные векселя под гарантии будущего урожая. По его мнению, такой механизм мог бы помочь обеспечить ресурсами производителей сельхозтехники и сельхозпроизводителей. Кроме того, депутат призвал обеспечить финансирование развития энергетики, которая является «основой технологической безопасности страны».
«Вячеслав Володин любит повторять: «Дружба – это дорога с двусторонним движением». А что, ответственность – это не дорога с двусторонним движением? Я предлагаю именно в процессе обсуждения бюджета организовать дискуссию с конкретными предложениями и объяснениями: за счет чего мы можем обеспечить рост нашей экономики», – сказал Бабаков.