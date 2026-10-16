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Облачный софт могут привязать к одной доверенной операционной системе

Для большинства категорий софта требования по совместимости сразу двум российским системам могут сдвинуть на год
Дарья Соловьева
Поддержка второй операционной системы увеличивает объем работ за счет необходимости поддерживать совместимость и обеспечивать тестирование при выходе новых версий
Поддержка второй операционной системы увеличивает объем работ за счет необходимости поддерживать совместимость и обеспечивать тестирование при выходе новых версий / Алексей Орлов / Ведомости

Правительство предложило смягчить требования к совместимости российского программного обеспечения (ПО) с операционными системами (ОС). Для ряда категорий ПО (защита конфиденциальных данных, а также софт, который работает через облако) будет достаточно совместимости с одной ОС вместо двух. Это следует из проекта постановления правительства, с которым ознакомились «Ведомости».

Изменения предлагают внести в постановление правительства № 1937, которое вводит требования к доверенному ПО. Кроме того, требования по совместимости минимум с двумя ОС предлагают отложить на год для перечня софта, которое устанавливается непосредственно на компьютер. Для офисного ПО сроки предлагают перенести на 1 сентября 2027 г., для программ обслуживания, средств виртуализации – 1 января 2028 г., для средств обеспечения информационной безопасности – 1 июня 2028 г., для промышленного ПО – 1 января 2029 г. В проекте постановления правительства Минцифры объяснило перенос необходимостью дать разработчикам время на доработку программных решений.

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