Облачный софт могут привязать к одной доверенной операционной системе

Облачный софт могут привязать к одной доверенной операционной системеДля большинства категорий софта требования по совместимости сразу двум российским системам могут сдвинуть на год
Правительство предложило смягчить требования к совместимости российского программного обеспечения (ПО) с операционными системами (ОС). Для ряда категорий ПО (защита конфиденциальных данных, а также софт, который работает через облако) будет достаточно совместимости с одной ОС вместо двух. Это следует из проекта постановления правительства, с которым ознакомились «Ведомости».
Изменения предлагают внести в постановление правительства № 1937, которое вводит требования к доверенному ПО. Кроме того, требования по совместимости минимум с двумя ОС предлагают отложить на год для перечня софта, которое устанавливается непосредственно на компьютер. Для офисного ПО сроки предлагают перенести на 1 сентября 2027 г., для программ обслуживания, средств виртуализации – 1 января 2028 г., для средств обеспечения информационной безопасности – 1 июня 2028 г., для промышленного ПО – 1 января 2029 г. В проекте постановления правительства Минцифры объяснило перенос необходимостью дать разработчикам время на доработку программных решений.