Облачный софт могут привязать к одной доверенной операционной системе

Изменения предлагают внести в постановление правительства № 1937, которое вводит требования к доверенному ПО. Кроме того, требования по совместимости минимум с двумя ОС предлагают отложить на год для перечня софта, которое устанавливается непосредственно на компьютер. Для офисного ПО сроки предлагают перенести на 1 сентября 2027 г., для программ обслуживания, средств виртуализации – 1 января 2028 г., для средств обеспечения информационной безопасности – 1 июня 2028 г., для промышленного ПО – 1 января 2029 г. В проекте постановления правительства Минцифры объяснило перенос необходимостью дать разработчикам время на доработку программных решений.