Как в мире отреагировали на удар Ирана по Израилю

Как в мире отреагировали на удар Ирана по ИзраилюСоюзники поддержали Тегеран, Запад и ООН осудили его действия, остальные обеспокоены случившимся
В ночь на 14 апреля Иран атаковал Израиль с помощью сотен дронов-камикадзе и ракет. Эта атака стала крупнейшей в истории отношений двух стран. Тегеран назвал это ответом на израильский удар по консульству Ирана в сирийском Дамаске 1 апреля, в результате которого погибли офицеры Корпуса стражей исламской революции, включая двух его генералов. «Ведомости» собрали заявления властей разных стран.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в соцсети X:
«ЕС решительно осуждает неприемлемое иранское нападения на Израиль. Это беспрецедентная эскалация и серьезная угроза региональной безопасности».
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в заявлении, опубликованном на сайте правительства:
«Эти удары рискуют усилить напряженность и дестабилизировать регион. Иран еще раз продемонстрировал, что намерен посеять хаос у себя на заднем дворе. Великобритания будет продолжать защищать безопасность Израиля и всех наших региональных партнеров, включая Иорданию и Ирак. Вместе с нашими союзниками мы срочно работаем над стабилизацией ситуации и предотвращением дальнейшей эскалации. Никто не хочет видеть большего кровопролития».
Президент Франции Эммануэль Макрон в соцсети X:
«Я выражаю солидарность с израильтянами и приверженность Франции безопасности Израиля. Франция вместе с партнерами работает над деэскалацией ситуации и призывает стороны к сдержанности».
Он «категорически осуждает беспрецедентный удар Ирана по Израилю, который угрожает региональной стабильности».
Канцлер ФРГ Олаф Шольц в соцсети X:
«Иран рискует вызвать региональный пожар. Мы твердо стоим на стороне Израиля и начнем обсуждать все остальное с нашими союзниками».
Президент США Джо Байден в сообщении, опубликованном пресс-службой Белого дома:
«Иран и его доверенные лица, действующие из Йемена, Сирии и Ирака, предприняли беспрецедентную воздушную атаку на военные объекты в Израиле. Я осуждаю эти нападения самым решительным образом.
По моему указанию, чтобы поддержать оборону Израиля, американские военные в течение прошлой недели перебросили в этот регион самолеты и эсминцы системы противоракетной обороны. Благодаря этому развертыванию и исключительному мастерству наших военнослужащих мы помогли Израилю сбить почти все приближающиеся беспилотники и ракеты.
Завтра я созову своих коллег-лидеров «большой семерки», чтобы скоординировать совместный дипломатический ответ<...>».
Генсек ООН Антониу Гутерриш в заявлении организации:
«Я решительно осуждаю серьезную эскалацию, порожденную крупномасштабной атакой на Израиль со стороны Исламской Республики Иран. Я призываю к немедленному прекращению противостояния. Я настоятельно призываю все стороны проявлять максимальную сдержанность, чтобы избежать любых действий, которые могут привести к крупным военным столкновениям на нескольких фронтах на Ближнем Востоке»
МИД КНР в сообщении ведомства:
«Китай глубоко обеспокоен нынешней эскалацией, мы призываем заинтересованные стороны проявлять спокойствие и сдержанность. Самая неотложная задача – эффективно выполнять положения резолюции 2728 Совета Безопасности ООН, как можно скорее прекратить конфликт в Газе. Китай призывает международное сообщество, в особенности страны, имеющие влияние, сыграть конструктивную роль в поддержании регионального мира и стабильности».
МИД Сирии в сообщении ведомства:
«Иранские удары по израильским военным целям состоялись в рамках осуществления Ираном права на самооборону и в соответствии со статьей 51 Устава ООН».
Глава МИД Турции Хакан Фидан в сообщении ведомства:
«Мы уже давно напоминаем всем нашим собеседникам, что война Израиля в секторе Газа несет в себе риск расширения и эскалации. Нападение Израиля на посольство Ирана в Дамаске, противоречащее международному праву, оправдало нашу обеспокоенность. Возмездие Ирана за это нападение и последующие события еще раз показали, что события могут быстро перерасти в региональную войну.
Перед инцидентом мы встретились с властями Ирана и США и призвали к умеренности. Взаимные ожидания и послания сторон были переданы через нашу страну, и были предприняты необходимые действия для обеспечения соразмерности реакций. Сегодня мы ясно передаем наши послания иранским официальным лицам и западным странам, имеющим влияние на Израиль, призывая положить конец эскалации. Мы продолжим наши усилия по предотвращению процесса, который навсегда нанесет ущерб стабильности нашего региона и вызовет еще большие конфликты на глобальном уровне».
МИД Индии в заявлении ведомства:
«Мы серьезно обеспокоены эскалацией военных действий между Израилем и Ираном, которые угрожают миру и стабильности региона. Мы призываем к немедленной деэскалации, сдержанности, прекращению насилия и возвращению к дипломатии».
МИД России в заявлении ведомства:
«Выражаем крайнюю озабоченность в связи с очередной опасной эскалацией в регионе. Неоднократно предупреждали, что неурегулированность многочисленных кризисов на Ближнем Востоке, в первую очередь в зоне палестино-израильского конфликта, которые зачастую подогреваются безответственными провокационными действиями, будет приводить к росту напряженности. Призываем все вовлеченные стороны к сдержанности. Рассчитываем, что региональные государства будут решать имеющиеся проблемы политико-дипломатическими средствами. Считаем важным, чтобы конструктивно настроенные международные игроки этому способствовали».