Как в мире отреагировали на удар Ирана по Израилю

Перед инцидентом мы встретились с властями Ирана и США и призвали к умеренности. Взаимные ожидания и послания сторон были переданы через нашу страну, и были предприняты необходимые действия для обеспечения соразмерности реакций. Сегодня мы ясно передаем наши послания иранским официальным лицам и западным странам, имеющим влияние на Израиль, призывая положить конец эскалации. Мы продолжим наши усилия по предотвращению процесса, который навсегда нанесет ущерб стабильности нашего региона и вызовет еще большие конфликты на глобальном уровне».