Захарова ответила послу Израиля на призыв осудить иранскую атаку
Россия не помнит, чтобы Израиль осудил хотя бы один удар киевского режима по российским регионам, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Так дипломат прокомментировала слова посла Израиля в РФ Симоны Гальперин об ожиданиях израильской стороны, что Россия осудит массированный ракетный удар Ирана по стране.
«Не помните? И я», – подчеркнула Захарова.
Захарова добавила, что помнит регулярные заявления в поддержку действий президента Украины Владимира Зеленского со стороны израильских официальных лиц. По ее словам, таким образом были поддержаны преступные и террористические действия, «в результате которых из года в год погибают мирные жители и уничтожается гражданская инфраструктура».
14 апреля МИД РФ сообщил, что Россия призывает вовлеченные в конфликт на Ближнем Востоке стороны к сдержанности и рассчитывает, что страны региона будут решать проблемы политико-дипломатическими средствами.
В ведомстве призвали российских граждан, которые сейчас находятся в Израиле, Иордании, Ливане и Сирии, следить за сообщениями и рекомендациями МИД России.
В ночь на 14 апреля Иран и союзные ему группировки совершили серию ударов крылатыми ракетами и беспилотниками-камикадзе по территории Израиля.
По данным NYT, за ночь Иран выпустил по Израилю более 300 беспилотников и ракет. Израильская армия сообщила, что ПВО страны «перехватила подавляющее большинство ракет», в отражении атаки были задействованы «десятки самолетов» ВВС, а также союзные силы. В постпредстве Ирана при ООН заявили, что атака стала «законной обороной» страны, которую позволяет членам объединения ст. 51 Устава ООН.
Президент США Джо Байден заявил, что созовет консультации с лидерами стран-союзников «большой семерки» для выработки дипломатического ответа на атаку. Он добавил, что США помогли Израилю сбить практически все прибывающие беспилотники и ракеты.