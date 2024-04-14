Захарова ответила послу Израиля на призыв осудить иранскую атаку

Захарова добавила, что помнит регулярные заявления в поддержку действий президента Украины Владимира Зеленского со стороны израильских официальных лиц. По ее словам, таким образом были поддержаны преступные и террористические действия, «в результате которых из года в год погибают мирные жители и уничтожается гражданская инфраструктура».