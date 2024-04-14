Постпредство Ирана в ООН заявило, что атаку на Израиль можно считать завершенной
В иранском постпредстве подчеркнули, что удар был законной обороной в ответ на атаку Израиля по консульству в Дамаске.
«Военные действия Ирана, проводимые в соответствии со ст. 51 Устава ООН, касающейся законной обороны, были в ответ на агрессию сионистского режима против наших дипломатических помещений в Дамаске. Вопрос можно считать завершенным», – говорится в заявлении постпредства.
При этом в дипмиссии предупредили, что, если Израиль «совершит еще одну ошибку, ответ Ирана будет значительно более суровым». При этом от конфликта Ирана и Израиля Соединенным штатам «нужно держаться подальше».
В ст. 51 Устава ООН дается право членам-участникам объединения «на индивидуальную или коллективную самооборону, если произойдет вооруженное нападение» до тех пор, пока Совет Безопасности (СБ) не примет мер, необходимых для безопасности.
Заседание Совета Безопасности (СБ) ООН по иранской атаке планируется провести 14 апреля в 16:00 (23:00 мск). Об этом сообщило постпредство Мальты при ООН, которая в апреле выполняет функции председателя СБ, пишет ТАСС.
В ночь на 14 апреля Иран и, предположительно, союзные ему группировки совершили серию ударов крылатыми ракетами и беспилотниками-камикадзе по территории Израиля. Это произошло в ответ на удар израильских ВВС по иранскому консульству в столице Сирии Дамаске 1 апреля, в результате которого погибли высокопоставленные офицеры Корпуса стражей исламской революции, включая двух генералов. Тегеран назвал ответную военную акцию «Истинное обещание». Израильская армия заявила, что ПВО страны «перехватила подавляющее большинство ракет», в отражении атаки были задействованы «десятки самолетов» ВВС.