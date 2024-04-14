Постпредство Ирана в ООН заявило, что атаку на Израиль можно считать завершенной

В ночь на 14 апреля Иран и, предположительно, союзные ему группировки совершили серию ударов крылатыми ракетами и беспилотниками-камикадзе по территории Израиля. Это произошло в ответ на удар израильских ВВС по иранскому консульству в столице Сирии Дамаске 1 апреля, в результате которого погибли высокопоставленные офицеры Корпуса стражей исламской революции, включая двух генералов. Тегеран назвал ответную военную акцию «Истинное обещание». Израильская армия заявила, что ПВО страны «перехватила подавляющее большинство ракет», в отражении атаки были задействованы «десятки самолетов» ВВС.