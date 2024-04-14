МИД России призвал решать проблемы на Ближнем Востоке дипломатией

Россия решительно осудила эту атаку, а из-за позиции Запада, как подчеркнули в министерстве, Совет Безопасности ООН не смог адекватно «прореагировать на удар» по иранской консульской миссии. Москва выражает «крайнюю озабоченность» в связи с очередной опасной эскалацией в регионе, говорится в заявлении. Кроме того, российская сторона неоднократно предупреждала, что неурегулированность кризисов на Ближнем Востоке, в том числе между Израилем и Палестиной, которые «зачастую подогреваются безответственными провокационными действиями», будет приводить к росту напряженности.