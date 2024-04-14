МИД России призвал решать проблемы на Ближнем Востоке дипломатией
Россия призывает вовлеченные в конфликт на Ближнем Востоке стороны к сдержанности и рассчитывает, что страны региона будут решать проблемы политико-дипломатическими средствами. Об этом говорится в заявлении российского МИДа в связи с атакой Ирана по территории Израиля.
В ночь на 14 апреля Иран запустил по территории Израиля большое количество ракет и беспилотников. В Исламской Республике назвали нападение ответом на атаку иранских объектов в регионе, включая удар по зданию консульского отдела посольства в Дамаске 1 апреля, напомнили в ведомстве.
Россия решительно осудила эту атаку, а из-за позиции Запада, как подчеркнули в министерстве, Совет Безопасности ООН не смог адекватно «прореагировать на удар» по иранской консульской миссии. Москва выражает «крайнюю озабоченность» в связи с очередной опасной эскалацией в регионе, говорится в заявлении. Кроме того, российская сторона неоднократно предупреждала, что неурегулированность кризисов на Ближнем Востоке, в том числе между Израилем и Палестиной, которые «зачастую подогреваются безответственными провокационными действиями», будет приводить к росту напряженности.
«Призываем все вовлеченные стороны к сдержанности. Рассчитываем, что региональные государства будут решать имеющиеся проблемы политико-дипломатическими средствами. Считаем важным, чтобы конструктивно настроенные международные игроки этому способствовали», – заявили в МИДе.
В ведомстве призвали российских граждан, которые сейчас находятся в Израиле, Иордании, Ливане и Сирии, следить за сообщениями и рекомендациями МИД России.
В ночь на 14 апреля Иран и, предположительно, союзные ему группировки совершили серию ударов крылатыми ракетами и беспилотниками-камикадзе по территории Израиля.
По данным NYT, за ночь Иран выпустил по Израилю более 300 беспилотников и ракет. Израильская армия сообщила, что ПВО страны «перехватила подавляющее большинство ракет», в отражении атаки были задействованы «десятки самолетов» ВВС. В постпредстве Ирана при ООН заявили, что атака стала «законной обороной» страны, которую позволяет членам объединения ст. 51 Устава ООН.
Президент США Джо Байден заявил, что созовет консультации с лидерами стран-союзников «большой семерки» для выработки дипломатического ответа на атаку. Он добавил, что США помогли Израилю сбить практически все прибывающие беспилотники и ракеты.