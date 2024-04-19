Целью атаки Израиля могла быть система ПВО возле ядерного объекта в Иране
Целью атаки Израиля по территории Ирана была система противовоздушной обороны (ПВО), защищающая иранский ядерный объект в Натанзе в провинции Исфахан. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
«Израильтяне целились в радар противовоздушной обороны недалеко от Исфахана, который является частью защиты ядерного объекта в Натанзе», – сказал чиновник, уточнив, что, по предварительной оценке, удар достиг своей цели.
Источник отметил, что удар был направлен на то, чтобы послать Ирану сигнал об израильских возможностях, но не на эскалацию ситуации.
Телеканал Al Hadath уточняет, что «ядерный объект» – это Исфаханский центр ядерных технологий. Центр является частью иранской ядерной программы и находится под наблюдением Организации по атомной энергии Ирана. Он считается крупнейшим ядерным исследовательским комплексом в стране, там заняты около 3000 ученых.
На этом объекте, который включает в себя 60 производственных установок, уран перерабатывается после извлечения из рудника путем очистки его от примесей для химического превращения в газообразный «гексафторид урана», а затем охлаждается и очищается до тех пор, пока не станет твердым.
19 апреля западные СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Израиль нанес удары по территории иранской провинции Исфахан, где находятся ядерные объекты. При этом СМИ утверждали, что ядерные объекты не являются целью израильских военных. Источники Tasnim подчеркнули, что объекты в Исфахане находятся в полной безопасности.
Иранские власти отрицают информацию о ракетной атаке, отмечая, что средства ПВО сбили несколько беспилотников. Fars писало, что звуки взрывов были слышны в городе Кахджаваристан, недалеко от которого расположены аэропорт Исфахана и 8-я база «Шекари» ВВС армии Ирана. По данным Tasnim, ПВО также сработала в Тебризе.