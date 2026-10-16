60% россиян связывают свое благополучие прежде всего с личными усилиями

Большинство россиян (59%) также полагают, что благодаря собственным способностям смогут получить хорошее образование либо уже добились этого. Еще 8% думают, что скорее смогут достичь этой цели. При этом 5% сомневаются в такой возможности, а 8% уверены, что не смогут получить хорошее образование. Еще 17% респондентов сообщили, что не планировали этого делать. По сравнению с маем 2020 г. доля тех, кто уверен в возможности получить хорошее образование или уже добился этого, увеличилась на 10 п. п. – с 49 до 59%.