60% россиян связывают свое благополучие прежде всего с личными усилиями

60% россиян связывают свое благополучие прежде всего с личными усилиямиЭто связано со сменой поколений и распространением индивидуалистических установок, говорят эксперты
Большинство россиян (60%) считают, что благополучие человека в большей степени зависит от него самого, а не от того, как устроено общество. При этом треть респондентов (33%) уверены, что благополучие определяется общественным устройством. Еще 7% затруднились ответить на вопрос, говорится в исследовании Аналитического центра ВЦИОМ.
За последние 26 лет доля россиян, считающих, что благополучие человека в большей степени зависит от него самого, увеличилась на 19 п. п. – с 41% в 2000 г. до 60% в сентябре 2026 г. За тот же период доля тех, кто связывает благополучие с устройством общества, сократилась на 26 п. п. – с 59 до 33%. Наибольшая доля сторонников зависимости благополучия от самого человека среди представленных замеров была зафиксирована в марте 2024 г. – 68%.
Среди граждан, оценивающих финансовое положение своей семьи как очень хорошее или хорошее, 75% считают, что благополучие зависит прежде всего от самого человека. Среди респондентов со средним достатком такой позиции придерживаются 59%, а среди тех, кто оценивает материальное положение семьи как очень плохое или плохое, – 37%. При этом более половины (54%) представителей последней группы связывают благополучие с устройством общества. Среди обеспеченных граждан так считают только 20%.
Как считали
Большинство россиян (59%) также полагают, что благодаря собственным способностям смогут получить хорошее образование либо уже добились этого. Еще 8% думают, что скорее смогут достичь этой цели. При этом 5% сомневаются в такой возможности, а 8% уверены, что не смогут получить хорошее образование. Еще 17% респондентов сообщили, что не планировали этого делать. По сравнению с маем 2020 г. доля тех, кто уверен в возможности получить хорошее образование или уже добился этого, увеличилась на 10 п. п. – с 49 до 59%.
Представления россиян о факторах благополучия во многом определяются условиями, в которых они живут, считает социолог Денис Волков. По его словам, с начала 2000-х гг. экономическая ситуация существенно улучшилась, благодаря чему у граждан появилось больше возможностей влиять на собственную жизнь: менять работу, осваивать новые специальности, увеличивать доходы и улучшать жилищные условия. В условиях экономического роста и повышения благосостояния людям становится легче реализовывать свои возможности, что, в свою очередь, укрепляет уверенность в собственных силах, пояснил эксперт.
Рост доли россиян, считающих себя ответственными за собственное благополучие, отражает долгосрочные изменения в обществе, считает экономист Олег Абелев. По его словам, одна из причин заключается в смене поколений: люди, взрослевшие в 1990-х и 2000-х гг., привыкли рассчитывать на собственную активность в условиях сокращения госгарантий. Распространение предпринимательства, кредитования, ипотеки, платного образования и частной медицины усилило зависимость жизненных результатов от личных решений. На представления россиян также повлияли государственная риторика, поощряющая опору на собственные силы, и социальные сети, формирующие представление о возможности добиться успеха самостоятельно, пояснил эксперт.
При этом рост личной ответственности не обязательно означает усиление оптимизма: за уверенностью в собственных силах может стоять убеждение, что рассчитывать на помощь извне не приходится, отмечает Абелев. Различия в ответах респондентов в зависимости от материального положения отражают их реальный жизненный опыт. У обеспеченных граждан больше возможностей влиять на собственную жизнь, тогда как малообеспеченные чаще сталкиваются с ограничениями, добавил он.