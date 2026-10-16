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Главная / Политика /

Трамп назвал себя «не большим поклонником» Зеленского

Инна Шульгина

С президентом Украины Владимиром Зеленским сложнее вести переговоры, чем с его российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом американский лидер Дональд Трамп заявил Newsmax.

По его словам, Зеленский – «не тот человек, с которым нам стоит иметь дело».

«Он не хочет идти на компромисс. Он говорит, что хочет пойти на компромисс, но это не так. Нет, я не большой поклонник Зеленского», – заявил Трамп.

Президент США раскритиковал решение Украины возобновить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы на фоне попыток положить конец конфликту.

14 октября вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Украина в этот день атаковала два НПЗ – в Саратовской и Рязанской областях. Он обратил внимание, что «украинская сторона не демонстрирует движения в сторону энергетического перемирия». 15 октября Зеленский заявил о возобновлении ударов по российским НПЗ, несмотря на предложение Трампа прекратить атаки на энергообъекты. В интервью Financial Times украинский президент раскритиковал стремление Вашингтона заключать экономические соглашения с Москвой, в том числе сделку по поставкам российского дизельного топлива.

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