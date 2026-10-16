Трамп назвал себя «не большим поклонником» Зеленского

14 октября вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Украина в этот день атаковала два НПЗ – в Саратовской и Рязанской областях. Он обратил внимание, что «украинская сторона не демонстрирует движения в сторону энергетического перемирия». 15 октября Зеленский заявил о возобновлении ударов по российским НПЗ, несмотря на предложение Трампа прекратить атаки на энергообъекты. В интервью Financial Times украинский президент раскритиковал стремление Вашингтона заключать экономические соглашения с Москвой, в том числе сделку по поставкам российского дизельного топлива.