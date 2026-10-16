Путин назначил Алексея Полубоярова прокурором ЛНР
Президент России Владимир Путин назначил Алексея Полубоярова прокурором Луганской Народной Республики (ЛНР) сроком на пять лет. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.
Тем же указом глава государства назначил Валерия Козлова Восточно-Сибирским транспортным прокурором, Алексея Попова – прокурором Бурятии, а Михаила Шишкоедова – Байкальским межрегиональным природоохранным прокурором.
12 октября президент назначил судью Михаила Птицына председателем Мосгорсуда на второй шестилетний срок.
23 июля комитет Совета Федерации (СФ) по конституционному законодательству и государственному строительству рекомендовал палате назначить Александра Коновалова заместителем председателя Конституционного суда (КС) РФ. Путин внес кандидатуру Коновалова 20 июля, предложив назначить его на должность с 1 октября 2026 г.