Путин рекомендовал Коновалова на пост замглавы Конституционного суда
Президент России Владимир Путин внес в Совет Федерации представление о назначении судьи Конституционного суда Александра Коновалова на должность заместителя председателя Конституционного суда РФ с 1 октября. Об этом сообщил сенатор Андрей Клишас.
Кроме того, глава государства предложил назначить Викторию Коробченко судьей Конституционного суда.
Комитет по конституционному законодательству и госстроительству предварительно рассмотрит кандидатуры 23 июля. После этого совету палаты предложат включить вопрос об их назначении в повестку очередного заседания Совета Федерации, которое состоится 24 июля.
О том, что Коновалов может стать зампредседателя Конституционного суда, «Ведомости» писали 7 июля. Источники сообщали, что не для всех в судебной системе эта кандидатура самая очевидная – Коновалов стал судьей КС относительно недавно, в апреле прошлого года.
Экс-министр юстиции придет на место Людмилы Жарковой. Тогда источники «Ведомостей» говорили, что она проработает в наивысшей судебной инстанции до октября. Жаркова была назначена судьей КС еще в 1997 г. – тогда ее кандидатуру предложил президент Борис Ельцин. В сентябре 2025 г. ей исполнилось 70 лет – это предельный возраст для работы в КС. Исключение закон делает как раз для председателя КС и его зама.
Прошлым летом Жаркова была назначена на должность заместителя Валерия Зорькина.