Путин рекомендовал Коновалова на пост замглавы Конституционного суда

Экс-министр юстиции придет на место Людмилы Жарковой. Тогда источники «Ведомостей» говорили, что она проработает в наивысшей судебной инстанции до октября. Жаркова была назначена судьей КС еще в 1997 г. – тогда ее кандидатуру предложил президент Борис Ельцин. В сентябре 2025 г. ей исполнилось 70 лет – это предельный возраст для работы в КС. Исключение закон делает как раз для председателя КС и его зама.